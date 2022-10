Amanda: Benedetta Porcaroli e Galatea Bellugi nella prima clip ufficiale del film

News Cinema

Dopo le anteprime al Festival di Venezia e Toronto, arrive nei cinema italiani il 13 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures, Amanda, il film diretto da Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli, Galatea Bellugi e Michele Bravi. Ve ne mostriamo una prima clip ufficiale.

In occasione dell'arrivo nei cinema il 13 ottobre e dell'esclusivo tour di proiezioni alla presenza del cast (più sotto potete vedere le date e i cinema coinvolti) è disponibile una prima clip ufficiale di Amanda l'originale opera prima della giovane regista Carolina Cavalli, presentata in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e alla 47a edizione del Toronto International Film Festival 2022 all’interno della sezione Contemporary World Cinema. Amanda vanta il primato di essere l’unico film italiano a partecipare contemporaneamente nel 2022 a questi due importantissimi Festival cinematografici.



Nella clip qui sotto vediamo le due protagoniste Benedetta Porcaroli e Galatea Bellugi, che condividono il cast del film con Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni e la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno.



Amanda: Clip Ufficiale del Film - HD

Amanda: la trama ufficiale e il trailer del film

Da che si ricorda Amanda, 24 anni, non ha mai avuto amici. È la cosa che desidera di più. Quando scopre che da neonate lei e Rebecca passavano un sacco di tempo insieme, Amanda sceglie la sua nuova missione: convincerla che sono ancora migliori amiche.



Amanda: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Amanda è prodotto da da Annamaria Morelli e Antonio Celsi per Elsinore Film, Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, Moreno Zani e Malcom Pagani per Tenderstories, e arriverà al cinema distribuito da I Wonder Pictures

Amanda: le date e i cinema del tour di proiezioni alla presenza della regista Carolina Cavalli e degli interpreti Benedetta Porcaroli e Michele Bravi