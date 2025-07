Alien Vs. Predator: ci sarà un nuovo crossover? Dan Trachtenberg non lo esclude

News Cinema

In un'intervista rilasciata a ComicBook Dan Trachtenberg, regista del prossimo Predator: Badlands, non esclude un nuovo crossover tra Alien e Predator.

Giorni dopo la notizia di un possibile ritorno di Arnold Schwarzenegger in qualche veste nella saga di Predator, di cui è stato il primo protagonista, il regista dell'imminente Predator: Badlands, Dan Trachtenberg apre la porta a una possibilità a cui i fan, nonostante i risultati deludenti dei crossover precedenti, non hanno mai rinunciato, ovvero un nuovo film in cui Alien incontra Predator. Ma vediamo in dettaglio cosa Trachtenberg ha dichiarato a ComicBook.

Ci sarà un nuovo crossover Aliens vs Predator? Dan Trachtenberg risponde

In un'intervista con ComicBook, Trachtenberg, dopo aver risposto che "sarebbe fichissimo" fare un nuovo fim crossover tra Alien e Predator, ha aggiunto che gli elementi del franchise di Alien in Badlands non sono semplici Easter Egg o delle citazioni divertenti per i fan. "Non è stata una cosa casuale, coinvolgere la Weyland-Yutani nel tessuto di questo film," ha spiegato Trachtenberg, "sarebbe fantastico poter raccontare più storie che abbiano ulteriori connessioni." Questo commento ha riacceso la speranza per i fan di vedere un nuovo scontro tra gli iconici xenomorfi e gli Yautja. Trachtenberg non ha fatto riferimenti specifici ai due film Alien vs. Predator del 2004 e Aliens vs. Predator 2 del 2007, entrambi accolti negativamente dalla critica ma con un discreto riscontro al box office (nel cast del primo, ricordiamo, c'era anche Raoul Bova). Non siamo ancora in grado di dire se Predator: Badlands intenda porre le basi per un reboot di questi film o per esplorare nuove direzioni narrative. Il trailer e il materiale promozionale del film contengono diversi riferimenti al franchise di Alien, tra cui il personaggio di Thia, interpretata da Elle Fanning, un'androide reata dalla Weyland-Yutani Corporation, l'avida Compagnia creata per il primo Alien ma presente in entrambe le saghe. Oltre a Elle Fanning, Predator: Badlands ha nel cast Dimitrius Schuster-Koloamatangi nei panni di Dek, un giovane Predator emarginato. Nell'attesa di sapere se lo scontro tra queste creature continuerà in futuro al cinema o in televisione, potremo vedere Predator: Badlands al cinema a partire dal prossimo 6 novembre e intanfo ve ne riproponiamo il trailer.