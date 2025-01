Alien Romulus, per il sequel Sigourney Weaver ringiovanita, ancora Ripley?

News Cinema

Secondo una voce raccolta dallo scooper Daniel Richtman, per il sequel di Alien: Romulus si penserebbe a rimettere in gioco il personaggio di Ripley, usando la tecnologia digitale di de-aging sul personaggio di Sigourney Weaver. Ma non ci sono conferme, a parte l'esistenza di un sequel.

Dopo il buon successo di Alien: Romulus, la saga continuerà con un sequel: non è una gran sorpresa, ma incuriosisce forse di più che, stando allo scooper Daniel Richtman, i 20th Century Studios (ex-Fox, ora Disney) starebbero pensando di rimettere in gioco la Ripley di Sigourney Weaver. L'età non sarebbe un problema, perché si lavorerebbe di de-aging per riproporre il personaggio tra Alien e Aliens: Scontro finale. Si tratta per ora solo di una voce, che potrebbe anche nascere da discussioni preliminari, non da decisioni già prese. In ogni caso, Hollywood sembra non temere più questa tecnica, si vedano i più recenti esempi con Tom Hanks, Robin Wright, Harrison Ford, senza contare che proprio in Romulus era accaduto qualcosa... Leggi anche Alien: Romulus debutta in streaming su Disney+

Alien: Romulus, il sequel si fa, ma c'è anche Ellen Ripley?