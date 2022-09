Alice nella città compie vent’anni con Russell Crowe e un programma dedicato ai giovani

News Cinema

È stata presentata la ventesima edizione di Alice nella città, sezione autonoma della Festa del Cinema di Roma. Da Russell Crowe con il suo secondo film da regista a James Gray con la consueta attenzione al giovane cinema italiano.

Venti anni per Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, che ha presentato un programma articolato ma non sovrabbondante, con la consueta attenzione a un dialogo con i giovani. Ci saranno dodici titoli in concorso, tre fuori concorso, dodici titoli nella sezione ampia Panorama Italia. Spazio poi a eventi speciali, a Sintonie, in collaborazione con la Mostra del Cinema di Venezia, e un’attenzione sempre maggiore verso i cortometraggi.

Previsti incontri con star amate dai ragazzi come Paul Mescal, molto apprezzato per la miniserie Normal People, Mahmood, Emma Marrone e Casadilego. Ma l’appuntamento più atteso, in collaborazione con la Festa, è senz’altro quello con Rusell Crowe, impegnato in questi giorni sul set a Roma, che ha scelto proprio la città eterna, da cui si diverte da tempo a postare rifermenti al suo successo più celebre, Il gladiatore, per la prima mondiale del suo secondo film da regista, Poker Face. L’apertura del concorso sarà dedicata a Marcel the shell with shoes on di Dean Fleischer-Camp, il cast include artisti del calibro di Thomas Mann, Rosa Salazar, Lesley Stahl e Isabella Rossellini con nel cast Thomas Mann, Rosa Salazar, Lesley Stahl e Isabella Rossellini.

Il cinema d’autore sarà rappresentato da Armageddon Time di James Gray, apprezzato allo scorso Festival di Cannes, così come Close di Lukas Dhont, mentre ci sarà spazio a Cet été-là di Eric Lartigau, il regista de La famiglia Belier, e Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, il nuovo lavoro del mago dell’animazione poetica, il francese Michel Ocelot. In concorso da segnalare anche il notevole Les pires, il documentario Il cerchio di Sophie Chiarello, unico italiano, Before I change my mind di Trevor Anderson. Fuori concorso l’unica serie in programma, Corpo libero, in onda prossimamente su Paramount +.

L’uomo sulla strada, con Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy, aprirà la sezione Panorama Italia, che presenterà titoli come Le ragazze non piangono, opera prima di Andrea Zuliani, Il ritorno di Stefano Chiantini, con protagonista assoluta Emma Marrone, My Soul Summer di Fabio Mollo, con l’esordio al cinema come attrice di Casadilego, Piano piano, opera prima di Nicola Prosatore, Primadonna di Marta Savina, I nostri ieri di Andrea Papini. Fra le proiezioni speciali il documentario Mahmood, dedicato al lato privato del cantante, oltre al musical The Land of Dreams di Nicola Abbatangelo.

Ci sarà poi un omaggio a Damiano Damiani nel centenario della nascita, con la proiezione in anteprima del restauro in 4K de L’isola di Arturo. Il Premio Raffaella Fioretta 2022 nella sezione Panorama Italia sarà assegnato dalla giuria composta da Riccardo Milani, Massimiliano Bruno, Tosca, Milena Mancini, Giampaolo Morelli, mentre ci sarà la prima edizione del Premio Corbucci in memoria della carriera dei fratelli Sergio e Bruno, la cui giuria è presieduta da Gabriele Mainetti.

Appuntamento a Roma, in varie parti della città, dal 13 al 23 ottobre prossimi.