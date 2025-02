News Cinema

Scrittori, sceneggiatori, registi e personaggi del settore saranno ospiti della prima edizione di Alibi Festival - Dialoghi e narrazioni sul crime, a Perugia dal 21 al 23 marzo. Ecco i primi nomi.

Nasce in Umbria un nuovo festival dedicato al noir e alla narrativa crime, L'Alibi Festival, una notizia che da appassionati del genere non piò che farci piacere. Dal comunicato stampa ufficiale della manifestazione, che si svolgerà a Perugia dal 21 al 23 marzo, le prime notizie sugli ospiti e sul programma della prima edizione.

Alibi Film Festival 2025: i primi ospiti

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 l’auditorium San Francesco al Prato di Perugia (Piazza San Francesco 5) ospiterà la prima edizione di Alibi Festival, un evento dedicato al mondo del giallo, del mistero e della narrativa di inchiesta, organizzato da Mea Concerti e Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (Aucma) in collaborazione con Rai Umbria, Rai Direzione Cinema e Serie Tv e con il sostegno della Regione Umbria e del Comune di Perugia. Il festival proporrà tre giorni di dialoghi, narrazioni e incontri con grandi scrittori, giornalisti, registi, sceneggiatori, produttori e professionisti del settore investigativo e giudiziario. Un’esperienza immersiva che, attraverso letteratura, cinema e inchieste, invita il pubblico a guardare oltre le apparenze. Alibi Festival è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del noir, ma anche per studenti di criminologia, professionisti del settore e curiosi affascinati dalle dinamiche della psiche umana. Attraverso panel, dibattiti e incontri esclusivi, il festival offrirà un’occasione unica per approfondire i temi più delicati e controversi legati al mondo del crime. Citiamo solo alcuni fra gli ospiti attesi: Edoardo Albinati, Premio Strega 2016, con il suo ultimo libro "I figli dell’istante"; Maurizio Braucci, scrittore e sceneggiatore di vari film a tema crime; Nicola Calocero che presenta il suo "Pietro Germi in nome di John Ford"; Don Antonio Coluccia sacerdote antimafia; Sandrone Dazieri con la sua recente fatica "Uccidi i ricchi"; Luciano Garofano ex comandante dei RIS di Parma; Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Francesco Specchia, autore di podcast su alcuni personaggi dalla vita noir; Tom Thurman con l’anteprima europea del suo documentario Dark Frames dedicato al noir classico americano; l’autore di podcast Pablo Trincia. Per la serata dedicata alla fiction noir italiana Carlo Degli Esposti, Dimitri Deliolanes, Stefano Fresi e Aldo Giannuli.

Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito eccetto quello con Trincia: prevendite su Ticketitalia. Alibi Festival si inserisce come punto di riferimento per chi vuole comprendere e analizzare i suddetti temi non solo come intrattenimento, ma anche come fenomeno sociale e culturale. Il programma completo e dettagliato del festival verrà reso pubblico entro il 28 febbraio.