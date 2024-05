Alfred Molina si commuove ricordando suo padre che non capiva il suo mestiere di attore e l'intervista diventa virale

News Cinema

In una recente intervista a Vanity Fair Alfred Molina non ha potuto trattenere le lacrime quando ha raccontato che suo padre non si capacitava del fatto che il figlio avesse scelto di fare l'attore. Moltissime persone l'hanno letta e si sono a loro volta commosse.

Sul web non si parla che di Alfred Molina e della sua intervista a Vanity Fair nella quale si commuove parlando di suo padre, che non voleva che il foglio diventasse attore e impazzì di rabbia quando questo rifiutò un lavoro che sarebbe stato certamente redditizio per dedicarsi alla recitazione. Il papà dell’attore è morto da diverso tempo, ma se fosse vivo sarebbe felice dell'imperituro successo del figlio, che vedremo prossimamente in ben tre film e che è diventato una leggenda dopo aver interpretato il Doctor Octopus in Spider-Man 2 di Sam Raimi e in Spider-Man: No Way Home.

Il commovente racconto di Alfred Molina su suo padre

Ma torniamo all’intervista di Vanity Fair ad Alfred Molina. Ecco cosa ha detto l'attore a proposito di suo padre:

Quando ero molto giovane, mio padre mi trovò un lavoro come cameriere nel ristorante in cui lavorava. Me lo dico da solo, ma ero un bravo cameriere, bravo a tal punto che la direzione mi offrì la possibilità di fare un corso di due settimane per diventare direttore. Ma io rifiutai, perché avevo trovato un impiego come attore. Mio padre mi disse: "Quanto ti pagano per questo lavoro da attore?". Gli risposi: "Mi danno il minimo sindacale: quindici sterline alla settimana".

Molina ha continuato raccontando che con il nuovo lavoro al ristorante avrebbe preso all'incirca 30 sterline alla settimana e che il padre gli domandò se davvero fosse intenzionato a guadagnare 15 sterline:

Gli risposi: "Sì". Mi guardò, e il suo sguardo era di quelli che si riservano ai matti o alle persone senza speranza. Mi fissò come se facesse fatica a riconoscermi. L'unica cosa che sono riuscito a rispondergli fu: "Papà, è questo il lavoro che amo". Credo non l'abbia mai capito. Ho deluso mio padre. Se mio padre avesse vissuto un po’ di più, probabilmente avrebbe capito che il mio non è stato tempo perso (…) Mio padre ed io non abbiamo mai realmente parlato del mio lavoro. Non mi telefonava per dire: "Allora, che stai facendo? Come vanno le cose?". Non avevamo un rapporto così stretto. Quando è morto, sono andato in Spagna per il funerale e la sua vedova ha tirato fuori una valigia piena di fotografie, ritagli di articoli di giornale che mi riguardavano, e lettere di persone che gli riferivano di avermi visto. Aveva conservato tutta quella roba, ma non me ne aveva mai parlato. La mia matrigna mi ha detto: "Vuoi un po’ di questa roba?". Non ce l'ho fatta, così le ho risposto: "No".

Adesso capiamo perché la storia di Alfred Molina sia diventata virale. Al momento l'attore è tornato a Broadway, dove sta recitando ne "Lo zio Vanya" insieme a Steve Carell.