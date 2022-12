Aftersun e le altre novità di gennaio in streaming su MUBI

News Cinema

Ecco quello che offre il menù di gennaio della piattaforma dedicata al cinema d'autore e di qualità, selezionato mese per mese dai curatori di MUBI.

Il 2023 di MUBI, la piattaforma streaming che propone ai suoi utenti una selezione di oltre 1000 titoli di cinema d'autore e di qualità, curata da un team di esperti, si apre con Aftersun, l'acclamato primo film della regista inglese Charlotte Wells che a vinto il Premio della Giuria French Touch alla Semaine de la Critique durante il Festival di Cannes 2022, è stato candidato a 16 British Independent Film Awards e ne ha vinti 7, e è valso alla sua autrice il premio Breakthrough Director ai Gotham Awards del 2022.

Aftersun - che debutterà in streaming su MUBI e in sale selezionate il 6 gennaio - racconta la storia dell'undicenne Sophie (interpretata dalla giovanissima Frankie Corio, qui al suo debutto) e suo padre Calum (interpretato da Paul Mescal, protagonista della serie tv Normal People), sono in vacanza in una località balneare turca alla fine degli anni Novanta. I ricordi di questa vacanza spensierata e felice assumono un nuovo significato quando la Sophie adulta cerca di far combaciare il ricordo del padre che conosceva con l'uomo che non conosceva.





Tra le altre distrubuzioni MUBI in arrivo a gennaio ci sono anche L'ultima tappa di Wanda Jakubowska, il cui restauro è stato presentato al Cinema Ritrovato nel 2021, è un film unico nel cinema polacco e mondiale, essendo il primo che racconta dell’esperienza dei prigionieri nei campi di concentramento nazisti, ispirandosi all’esperienza della stessa Jakubowska; Actual People della regista Kit Zauhar commedia indipendente statunitense che racconta l’indecisione del periodo post-universitario; e Becoming Male in the Middle Ages di Pedro Neves Marques, un racconto intimo sulla sessualità queer e sul fantasma dell'eteronormatività.

In gennaio su MUBI saranno disponibili anche Great Freedom, il film selezionato dall’Austria per rappresentarla agli Oscar 2022, gli esordi di alcuni dei più amati autori contemporanei, tra cui segnaliamo Stereo di David Cronenberg, Rysopis di Jerzy Skolimowski e Sweetie di Jane Campion, e un dittico dedicato a Vittorio De Sica composto da Un garibaldino al convento (quarta regia del maestro, che conclude il ciclo di commedie leggere influenzate dai feuilleton sentimentali in costume) e Il tetto, (considerato uno degli ultimi film del filone neorealista).

Da non perdere poi, come parte della rassegna di MUBI Voci Italiane Contemporanee, dedicata ai nuovi talenti del cinema italiano, il bellissimo I racconti dell'orso, opera prima firmata da due giovani registi romani, Samuele Sestieri e Olmo Amato, che, ispirandosi a un loro viaggio in Scandinavia, realizzano una favola onirica ed evocativa che venne presentata in concorso al Torino Film Festival del 2015.



I racconti dell'orso: Il trailer del film - HD

Tra gli altri film che saranno disponibili su MUBI nel mese di gennaio segnaliamo infine anche Sulla infinitezza di Roy Andersson, Tropical Malady di Apichatpong Weerasethakul, Under the Silver Lake di David Robert Mitchell, Black Panthers di Agnes Varda e Kaboom di Gregg Araki.