After the Hunt - Dopo la caccia è primo al boxoffice italiano del weekend

Domenico Misciagna

After the Hunt di Luca Guadagnino, interpretato da Julia Roberts e Andrew Garfield, è primo al botteghino italiano del weekend. Lo seguono Tre ciotole e Una battaglia dopo l'altra.

After the Hunt - Dopo la caccia è primo al boxoffice italiano del weekend

Al suo esordio sui nostri schermi After the Hunt - Dopo la caccia di Luca Guadagnino, il film interpretato tra gli altri da Julia Roberts e Andrew Garfield, è in vetta al boxoffice italiano del weekend, con 620.000 euro raccolti in quattro giorni (fonte Cinetel). Vi si racconta di una studentessa (Ayo Edebiri) che accusa un professore (Garfield) di molestie, avviando un caso che rischia di travolgere il percorso di una professoressa di filosofia (Roberts): a sua volta la donna nasconde qualcosa. Il lungometraggio Amazon MGM Studios, dedicato al tema della cancel culture senza facili vincitori e vinti, ha una distribuzione cinematografica mondiale limitata, ma ha raccolto 1.870.400 dollari negli USA, stando a Boxofficemojo.

Sale dal terzo al secondo posto Tre ciotole, tratto dall'omonimo romanzo della compianta Michela Murgia, una storia d'amore (tra Elio Germano e Alba Rohrwacher) che finisce proprio quando lei va incontro a gravi problemi di salute. Incassa altri 555.500 euro e raggiunge il totale di 1.440.000.
Scivola dalla prima alla terza posizione Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, discusso film d'autore ad alto budget con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro: mentre gli Stati Uniti dibattono animatamente su quanto il film sia "sinistrorso", la storia di un terrorista un po' annebbiato e di un generale fascistoide, nell'America di oggi, ha raggiunto in Italia i 4.408.400 euro (451.300 nel weekend). Nel mondo siamo a quota 162.510.000 dollari: un record personale per PTA, che però accusa il colpo di un paradossale flop matematico, a causa di un budget più o meno uguale a quella cifra.
Debutto al quarto posto per l'horror thriller Black Phone 2 con Ethan Hawke e Mason Thames, secondo atto di una produzione Blumhouse molto fortunata: Scott Derrickson dirige ancora lo scontro con un serial killer morto... ma non per questo meno pericoloso. La partenza italiana da 440.000 euro non farebbe pensare a un successo, ma negli USA è stato un debutto da primo posto, con 26.500.000 di dollari, buona parte della solida partenza mondiale da 42 milioni (su 30 di budget, stando a Variety: il pari è a portata di mano).
Debutto in quinta posizione con 380.000 euro per il drammatico Per te di Alessandro Aronadio, dove Edoardo Leo interpreta la storia vera di un papà che si scopre l'Alzheimer e viene accudito da suo figlio Mattia (Javier Francesco Leoni), in una toccante inversione di ruoli.
Da notare che il kolossal Disney Tron: Ares, che già non era riuscito a esordire la settimana scorsa al primo posto, accontentandosi di un secondo, è precipitato in sesta posizione, con un incasso cumulativo finora di 1.124.000 euro (i 103 milioni di dollari registrati nel mondo lo rendono un flop cocente).

Il box office completo del weekend

