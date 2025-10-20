After the Hunt - Dopo la caccia è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

After the Hunt di Luca Guadagnino, interpretato da Julia Roberts e Andrew Garfield, è primo al botteghino italiano del weekend. Lo seguono Tre ciotole e Una battaglia dopo l'altra.

Al suo esordio sui nostri schermi After the Hunt - Dopo la caccia di Luca Guadagnino, il film interpretato tra gli altri da Julia Roberts e Andrew Garfield, è in vetta al boxoffice italiano del weekend, con 620.000 euro raccolti in quattro giorni (fonte Cinetel). Vi si racconta di una studentessa (Ayo Edebiri) che accusa un professore (Garfield) di molestie, avviando un caso che rischia di travolgere il percorso di una professoressa di filosofia (Roberts): a sua volta la donna nasconde qualcosa. Il lungometraggio Amazon MGM Studios, dedicato al tema della cancel culture senza facili vincitori e vinti, ha una distribuzione cinematografica mondiale limitata, ma ha raccolto 1.870.400 dollari negli USA, stando a Boxofficemojo.