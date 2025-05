Addo a Greg Cannom, l'artista del make-up 4 volte premio Oscar

News Cinema

Il collega Rick Baker ha dato la notizia su Instagram della scomparsa, a 73 anni, di Greg Cannom, 4 volte premio Oscar, famoso per il trucco di Dracula, Mrs. Doubtfire e altri film.

Ho appena sentito la triste notizia della morte di uno dei grandi artisti del make-up, Greg Cannom. Greg ha iniziato con me negli anni Settanta, il primo lavoro che abbiamo fatto insieme è stato il sequel di Baby Killer 2, in cui non solo mi assisté nella creazione del neonato ma interpretò anche uno dei neonati mostruosi. Quando mi trasferii dal mio primo laboratorio artigianale, Greg mi subentrò. Lo stesso accadde quando lasciai la mia prima officina industriale. Il suo lavoro sarà ricordato a lungo dopo la sua morte. Una brutta notizia davvero. RIP Greg, ci mancherete tu e il tuo lavoro.

Purtroppo la notizia non era del tutto inattesa visto che due anni fa venne lanciato un crowdfunding per contribuire ad alleviare i suoi problemi di salute: una grave forma di Fuoco di Sant'Antonio gli aveva di fatto causato un'infiammazione ai nervi che gli impediva l'uso delle gambe e in seguito a un'infezione da stafilococco gli era in seguito stata amputata una gamba sotto il ginocchio. Aveva problemi diabetici e cardiaci, che probabilmente lo hanno portato alla morte.

La carriera di Greg Cannom

Ma noi vogliamo ricordare Cannom per il suo lavoro, come dice giustamente Baker. Oltre ai film citati, vogliamo ricordare il suo contributo a titoli (ha collaborato ad oltre 120 film e lavori televisivi) come il video di Thriller, Cocoon, Nightmare 3, Ragazzi perduti, I racconti della cripta, L'esorcista 3, Rotta verso l'ignoto, Hook, Hoffa, L'uomo senza volto, L'uomo ombra, The Mask, Titanic ,Blade, L'uomo bicentenario, Hannibal, Alì, A Beautiful Mind, La maledizione della prima luna, Master & Commander, Van Helsing, Will & Grace, Watchmen, Face Off, fino all'ultimo, del 2021, Gli occhi di Tammy Faye. IL suo contributo al cinema che amiamo è inestimabile. Ricordiamocelo, ogni volta che vedremo un personaggio che Greg Cannom ha creato, o invecchiato, o reso indimenticabile, in uno di questi o dei tanti altri film a cui ha lavorato.