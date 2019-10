Addio all'attore Robert Forster

News Cinema

Ci ha lasciato, all'età di 78 anni, un grande caratterista attivo fin dagli anni Sessanta, che ricordiamo più di recente in Jackie Brown e Twin Peaks - Il ritorno e la cui ultima apparizione è in El Camino - Un film di Breaking Bad.

Ciha lasciato purtroppo ieri venerdì 11 settembre, a Los Angeles, in seguito a un tumore al cervello, lo straordinario attore caratterista Robert Forster, caro a più generazioni di spettatori. I più giovani l'hanno conosciuto in Jackie Brown di Quentin Tarantino, per cui venne candidato agli Oscar, e lo hanno ritrovato, nel ruolo dello sceriffo Frank Truman, in Twin Peaks - Il ritorno. Ancora adesso lo possiamo vedere nella sua ultima apparizione su Netflix in El Camino - Un film di Breaking Bad, dove riprende il ruolo in cui, sia pur brevemente, era apparso nella serie. Per David Lynch è stato anche il detective di Mulholland Drive.

Era nato a Rochester, nello stato di New York, col nome di Robert Wallace Forster Jr., figlio di una italo-americana e di un padre di origini irlandesi. Aveva iniziato la carriera sui palcoscenici di Broadway, prima di ottenere un ruolo importante al cinema in Riflessi in un occhio d'oro (1967) di John Huston, con Elizabeth Taylor e Marlon Brando, dove era il giovane soldato oggetto del desiderio di entrambi. Al cinema aveva interpretato film non sempre di qualità, fino a quando Quentin Tarantino aveva scritto per lui il ruolo in Jackie Brown che gli aveva dato, oltre ai riconoscimenti ufficiali, una seconda carriera.

In tv moltissime le sue partecipazioni a serie di successo, tra cui Sulle strade della California, Magnum P.I., La signora in giallo, Walker Texas Rangers, Karen Sisco, La tela del ragno, Heroes e L'uomo di casa.

La sua scomparsa ci addolora molto perché è un attore che ci è sempre piaciuto e che avrebbe ancora potuto regalarci dei personaggi da amare, con quell'aspetto ruvido e burbero sotto il quale si intuiva non solo un grande mestiere, ma anche una squisita sensibilità.