Addio ad Adriano Pintaldi, ex direttore del Fantafestival e organizzatore culturale

Si è spento a Roma all'età di 79 anni Adriano Pintaldi, notissimo organizzatore culturale, insieme ad Alberto Ravaglioli, dal 1983 al 2015, alla guida degli anni migliori del Fantafestival. Un ricordo.

Per chi ha avuto la fortuna di viverli, in giovane età, quelli dal 1983 al 2015 sono stati gli anni d'oro del Fantafestival, storica manifestazione romana e una delle primissime in Europa dedicate al cinema fantastico. A fondarlo, nel 1981, Alberto Ravaglioli, cui si era affiancato due anni dopo Adriano Pintaldi, scomparso il 5 marzo dopo una malattia. Un nome, il suo, che suscita molti ricordi nel cuore di tutti gli appassionati: grazie al suo intuito e alla sua rete di conoscenze (era stato capo ufficio stampa della Disney, poi della 20th Century Fox, dove aveva lavorato al lancio di Guerre Stellari nel 1977 - era riuscito a portare a Roma personaggi memorabili, che chi scrive ha avuto la gioia di incontrare.

Adriano Pintaldi: il Fantafestival e la passione per il cinema

Grazie ad Adriano Pintaldi, in un Fantafestival a forte partecipazione popolare, con alti e bassi tra i film presentati, sono arrivati ad esempio ospiti internazionali spesso leggendari, come Vincent Price, Christopher Lee (suo grande amico), Tom Savini, Oliver Reed, Klaus Kinski, John Carradine, Rutger Hauer, Robert Englund, Gene Wilder, Roger Corman James Coburn, George A. Romero, e molti altri ancora. Noi ricordiamo anche un'annata in cui vennero al festival il protagonista del film di Peter Jackson Braindead, Timothy Balme, con il futuro sceneggiatore premio Oscar Anthony McCarten. Senza contare i registi italiani del fantastico, da Dario Argento a Pupi Avati, da Riccardo Freda a Lucio Fulci e Lamberto Bava. Il Fantafestival dell'epoca era un luogo di aggregazione sociale, un divertimento spesso caotico che si trasformava in veri e propri happening estemporanei in occasione delle proiezioni, ma sempre appuntamento irrinunciabile, che dava modo al giovane critico di incontrare e parlare coi suoi idoli, senza limiti di tempo e problemi e permetteva a tutti di assistere (a lungo la partecipazione è stata gratuita). Ricordiamo ad esempio che durante la presentazione di A Bigger Splash, Luca Guadagnino ci raccontò di aver assistito, da fan, alle interviste dei giornalisti al suo idolo Romero.

Terminata in calando, dati anche i tempi, l'esperienza del Fantafestival, Adriano Pintaldi si era dedicato ad altre manifestazioni, fondando il Roma Film Festival (da non confondere con la Festa del cinema di Roma), aveva curato retrospettive dedicate al nostro cinema, diretto special e serie come Pupi Avati, Un poeta fuori dal coro, Monica! e molto altro. In una parola: non si era mai fermato, perché era uno di quei personaggi instancabili e animati da una sincera passione per il cinema. Noi, tra i molti che per motivi anagrafici lo hanno conosciuto e vissuto quegli irripetibili anni, gli siamo grati per la sua gentilezza e disponibilità e per averci dato la possibilità di intervistare personaggi amati e celeberrimi quando eravamo ancora ai primi passi del mestiere.

(nella foto, dalla sua pagina Facebook, Adriano Pintaldi con Lina Wertmuller)