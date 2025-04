Addio a Val Kilmer, l'attore è morto all'età di 65 anni

News Cinema

Top Gun, The Doors, Batman Forever, Heat - La sfida, sono solo alcuni dei film che hanno segnato la carriera di Val Kilmer, morto ieri a Los Angeles all'età di 65 anni.

L’attore americano Val Kilmer è morto il 1° aprile 2025 a Los Angeles, all’età di 65 anni, a causa di una polmonite.

Nato il 31 dicembre 1959, aveva iniziato la carriera nel teatro prima di ottenere successo il grande successo al cinema grazie a Top Gun del 1986 in cui interpretava il tenente Tom "Iceman" Kazansky. Nel 1991 Oliver Stone gli affida il ruolo di Jim Morrison in The Doors. Quattro anni dopo, nel 1995, succede a Michael Keaton nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, indossando la tuta dell'uomo pipistrello in Batman Forever di Joel Schumacher. Tra gli altri film a cui ha preso parte negli anni successivi troviamo Heat - La sfida di Michael Mann accanto a Al Pacino e Robert De Niro, Il Santo del 1997 e Kiss Kiss Bang Bang del 2005.

Nel 2015 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, che aveva compromesso la sua voce. Nonostante la malattia, aveva continuato a lavorare, tornando nel 2022 in Top Gun: Maverick, dove la sua voce era stata ricreata con l'intelligenza artificiale.

Nel 2020 aveva pubblicato l'autobiografia I'm Your Huckleberry e nel 2021 era stato al centro del documentario Val, dedicato alla sua carriera e alla malattia.

Lascia due figli, Mercedes e Jack, nati dal matrimonio con l’attrice Joanne Whalley.

