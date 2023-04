Addio a Ryuichi Sakamoto: L'ultimo imperatore di Bertolucci gli valse l'Oscar per le musiche

News Cinema

Si è spento all'età di 71 anni il celebre compositore giapponese Ryuichi Sakamoto.

l mondo della musica e del cinema perde uno dei suoi più grandi compositori degli ultimi 50 anni.

Ryūichi Sakamoto è morto il 28 marzo scorso all'età di 71 anni. La notizia è stata diffusa solo oggi dal suo entourage, specificando che era desiderio dell'artista giapponese avere funerali molto discreti e ristretti alla sua cerchia famigliare.

Il grande musicista lottava contro un feroce cancro da oltre tre anni.

Nato nel 1952 a Tokyo, negli anni 70 Sakamoto era stato uno dei pionieri della nascente musica elettronica. A lui dobbiamo le indimenticabili colonne sonore di film come Furyo, il film del 1983 di Nagisa Ôshima con protagonisti David Bowie e lo stesso Sakamoto e L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, che gli valse il Premio Oscar. Sempre per Bertolucci, compose le colonne sonore di Il Tè nel deserto e il Piccolo Buddha.

Tra le decine altri film che ha impreziosito con le sue musiche dalla sonorità inconfondibile, ricordiamo Omicidio in diretta e Femme Fatale di Brian De Palma, Tacchi a spillo di Pedro Almodovar e il più recente The Revenant di Alejandro G. Iñárritu con Leonardo DiCaprio.