Addio a Michael Apted, che ha diretto 007 ma anche John Belushi

È morto a Los Angeles all'età di 79 anni sir Michael Apted, regista inglese che nella sua lunga carriera ha diretto anche un film di 007 e la penultima apparizione sul grande schermo di John Belushi.

Il 2021 continua sulle triste orme del 2020, che tanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo ci ha sottratto. È stata diffusa oggi la notizia della morte, avvenuta tra il 7 e l'8 gennaio a Los Angeles, del regista inglese Michael Apted, da tempo trapiantato in America. Aveva 79 anni.

La sua carriera era iniziata in patria, dove aveva diretto molti episodi di serie tv britanniche, a partire da Coronarion Street. Nel 1972 aveva debuttato alla regia cinematografica con Triplo eco, con Glenda Jackson e Oliver Reed. Erano seguiti il poco noti Stardust: Una stella nella polvere, il bel crime Il racket dei sequestri, con David Hemmings, e nel 1979 era arrivato il debutto americano con Il segreto di Agatha Christie (con Dustin Hoffman, Vanessa Redgrave e Timothy Dalton), seguito da La ragazza di Nashville con Sissy Spacek, per cui l'attrice vinse l'Oscar nel 1981.

Ormai affermato in America, Apted si trovò a dirigere la prima prova seria di John Belushi, affiancato da Blair Brown in Chiamami Aquila, un film molto bello e con un Belushi perfetto nel ruolo ispirato al giornalista di Chicago Mike Royko, che non ebbe purtroppo il successo sperato. Il regista diresse poi un'altra star del periodo, William Hurt, nel pasticciato Gorky Park, prima di firmare Prognosi riservata e un'altra pellicola molto nota, Gorilla nella nebbia, con Sigourney Weaver, ispirato alla studiosa dei gorilla Dian Fossey.

Dopo una serie di documentari e film, tra cui Cuore di tuono, Apted era tornato in patria per dirigere il film di 007 del 1999, con Pierce Brosnan, Sophie Marceau e Robert Carlyle, Il mondo non basta. Negli anni Duemila, con l'eccezione di Amazing Grace, Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero e Mavericks, era tornato a lavorare per la televisione dove ha firmato anche nove episodi della serie Masters of Sex.

La notizia della sua scomparsa è stata così commentata da Thomas Schlamme, presidente della Directors' Guild of America, l'associazione dei registi di cui Apted era stato presidente dal 2003 al 2009:

"È col cuore pesante che oggi piangiamo la scomparsa dello stimato regista, a lungo guida della DGA e mio personale amico Michael Apted. La sua eredità resterà per sempre". Anche Steven Soderbergh - che con Apted ha fondato all'interno della DGA il comitato della Independent Directors Guild, gli ha dedicato parole di omaggio: "Ho passato innumerevoli ore letteralmente a un metro di distanza da Michael e ne ho amato ogni minuto. A parte la sua notevole filmografia, non si può misurare quello che ha dato alla DGA, ha messo il suo intero ESSERE nella Guild e ci ha ispirato a seguire il suo esempio. Siamo stati fortunati ad averlo e a conoscerlo".

Nel 2009 Michael Apted, vincitore di numerosi premi per i suoi film e documentari, era diventato Sir. Lascia la moglie e tre figli. Le cause della morte non sono state divulgate.