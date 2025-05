Addio a Marcel Ophuls, il regista del documentario Il dolore e la pietà, su dittatura e collaborazionismo

News Cinema

È morto a 97 anni il regista Marcel Ophuls, figlio del più celebre Max, però passato alla storia del cinema per aver creato nel 1969 il documentario Il dolore e la pietà, sulla Francia occupata dai nazisti. Demolì con coraggio l'idea di una resistenza uniforme, narrando gli aspetti più oscuri di quegli anni.

È deceduto a 97 anni il regista Marcel Ophüls, figlio del più famoso autore tedesco Max Ophüls. Il nazismo e le sue conseguenze storiche lasciarono così il segno in Marcel da averlo spinto, dopo le prime opere "di genere", a concepire un documentario passato alla storia del cinema come uno dei più scomodi, Il dolore e la pietà (1969). Dietro la sua monumentale durata di oltre quattro ore si cela in realtà un progetto che era in origine destinato alla tv francese, ma fu respinto con sdegno, raggiungendo le sale cinematografiche. Perché era un'opera "divisiva", come si direbbe oggi? Perché raccontava appunto una divisione.

Il dolore e la pietà, il lascito critico di Marcel Ophüls

La storia di Marcel Ophüls, così come quella di Max Ophüls, era una storia di fuga: prima dalla Germania, dove da tedeschi ebrei furono costretti a riparare in Francia. Pochi anni dopo, il secondo trauma: la fuga dalla stessa Francia occupata dai Nazisti di Adolf Hitler, verso gli Stati Uniti dove la famiglia visse fino al 1950, prima di tornare in Francia. Seguendo le orme artistiche paterne, Marcel cominciò a dirigere all'inizio degli anni Sessanta, firmando due opere minori come Buccia di banana e Il pugno proibito dell'agente Warner a metà degli anni Sessanta, per poi dedicarsi al progetto di Il dolore e la pietà, iniziato nel 1967 e completato due anni dopo. Lo scopo del documentario era raccontare il Governo di Vichy in Francia (1940-1944), creato all'indomani dell'invasione nazista, e la collaborazione tra questo e la Germania hitleriana: le due parti da due ore ciascuna intrecciavano testimonianze di un ufficiale tedesco, della resistenza francese e anche dei collaborazionisti, molti dei quali disposti a ingoiare la pillola della dominazione, nel terrore di un'invasione sovietica o inglese, o appoggiando l'antisemitismo. Il titolo citava la frase di un farmacista in una delle interviste, dove gli si chiedeva quali fossero state le due emozioni che avesse provato più di frequente durante l'occupazione. Lo sguardo obiettivo del film era così amaro che Il dolore e la pietà fu rifiutato dalla tv francese, perché intaccava la narrazione che si appoggiava all'orgoglio nazionale, sulla carta uniforme nel respingere l'invasore. Ophüls distribuì allora l'opera nei cinema, con grande clamore ed enormi polemiche. Durante i politicizzati anni Settanta divenne un argomento di discussione anche oltreoceano, tanto che Woody Allen lo cita ironicamente in Io & Annie, anche nel commovente monologo finale (il protagonista, dopo la rottura, scopre che Annie ha portato il nuovo fidanzato a vedere Il dolore e la pietà, che guardavano insieme: "Lo registrai come un trionfo personale").

In seguito Marcel Ophüls realizzò un altro documentario, Hôtel Terminus (1988), ricostruzione dell'attività della Gestapo a Lione, sotto il comando del nazista Nikolaus "Klaus" Barbie, detto il "Boia di Lione".