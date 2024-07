Addio a Judith Belushi Pisano, vedova di John Belushi e custode della sua memoria

News Cinema

Ci ha purtroppo lasciato, a soli 73 anni, Judith Belushi Pisano, produttrice e vedova di John Belushi, della cui memoria era custode e a cui aveva dedicato dei libri bellissimi.

Arriva col post che vedete qua sotto, in questa domenica 7 luglio, la triste notizia della scomparsa, a soli 73 anni, di Judith Jacklin "Judy" Belushi Pisano, vedova di John Belushi, curatrice della sua memoria e produttrice, da tempo purtroppo malata. Noi avevamo avuto occasione di intervistarla diversi anni fa al Biografilm Festival di Bologna, dove venne per presentare il bellissimo volume biografico "Belushi. Una biografia", da lei curato, da non confondersi col precedente "Samurai Widow". Entrambi sono stati ristampati e raccolti in Italia, per espressa volontà della curatrice, nell'imperdibile "John Belushi. La biografia definitiva", Sagoma Editore. Nel profilo ufficiale dedicato a John Belushi l'annuncio con queste commoventi parole:

Oggi abbiamo il cuore pesante nel dire arrivederci alla nostra dolce Judy. La sua incrollabile dedizione e il suo ingegno creativo al fianco di Dan Aykroyd e John Belushi dettero vita ai Blues Brothers, un testamento immortale del potere della musica e della risata. Negli anni seguenti alla scomparsa di John nel 1982, Judy onorò la sua vita e portò avanti il suo lascito e il marchio Blues Brothers. Mentre le diciamo addio, giuriamo di continuare il suo lavoro, assicurandoci che l'eredità di John e dei Blues Brothers non scompaia mai. Non c'era un'altra come lei. Judy faceva sentire tutti amati. Non giudicava, era allegra, spiritosa e pura. Con lei potevi davvero essere te stesso, e anche solo questo era un dono. Le famiglie Belushi e PIsano porteranno per sempre nel cuore il tuo amor

Judith Jacklin, la donna fondamentale nella vita di John Belushi

Ricordiamo con estremo affetto e commozione l'intervista al Biografilm Festival, che ci permise di entrare in contatto con la persona che era stata più vicina a John Belushi dai tempi del liceo fino alla morte prematura di lui. Nonostante si fosse risposata, il legame avuto con John era per lei fondamentale ed era diventata la produttrice e promotrice di tutte le iniziative a lui dedicate. Purtroppo non possiamo riproporvi il video, di cui resta solo lo screenshot che vedete e una copia personale, ma uno dei momenti più toccanti fu quando ci parlò di quanto sia difficile e doloroso vivere con una persona votata all'autodistruzione: tra tanta disperazione si leggeva la frustrazione di un amore immenso (oltre al suo quello di Dan Akryoyd e dei molti amici di John), incapace di salvare la persona amata da se stessa. La ricordiamo con riconoscenza, pensando a quando ballava al fianco del suo John nel Toga Party di Animal House e speriamo di cuore che si ritrovino, in qualche posto a noi sconosciuto, per fare ancora casino insieme.