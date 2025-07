Addio a Goffredo Fofi

News Cinema

È morto a 88 anni Goffredo Fofi, uno dei migliori intellettuali di questo paese, studioso di cinema, letteratura, educatore. Soprattutto uno di quelli che per davvero è sempre stato fuori dal coro e da ogni circoletto.

Nato a Gubbio nel 1937 da una famiglia molto umile ma nella quale circolavano libri e giornali, e il cinema era una passione, Goffredo Fofi lasciò l'Umbria nel 1955, a soli 18 anni per partire alla volta della Sicilia per unirsi alle battaglie non violente di Danilo Dolci per il riscatto dei poveri e contro la mafia. Fu l'inizio di un lungo periodo di attivismo che lo portò a occuparsi dei bambini siciliani più poveri, così come più avanti della Mensa dei bambini proletari di Napoli. A Torino, negli anni Sessanta, studiò l'immigrazione meridionale e le sue difficoltà.

Vicino ai movimenti della sinistra extraparlamentare, fu deluso dalle dinamiche del Sessantotto e da quello che ne è derivato, così come fu sempre polemico col il PCI, e in generale contrario a ogni forma di establishment.

Traduttore in italiano del romanzo "Emmanuelle", grande appassionato di cinema, fu figura fondamentale per riviste storiche come Ombre rosse (da lui fondata, come come successivamente fondò le riviste letterarie Lo straniero prima e Gli asini poi) e come i Quaderni piacentini.

Fu grazie a lui e a una serie di pubblicazioni culminate col saggio del 1977, "Totò. L’uomo e la maschera", che la critica iniziò la rivalutazione del grande artista napoletano, e fondamentale è "L'avventurosa storia del cinema italiano raccontata dai suoi protagonisti" monumentale testo che ha curato con Franca Faldini, così come i suoi lavori su figure come Alberto Sordi e Marlon Brando.

Sempre attentissimo a quanto si muoveva negli ambienti dei più giovani, Goffredo Fofi è stato scopritore e mentore di alcuni dei più importanti intellettuali italiani contemporanei, come Alessandro Leogrande, Nicola Lagioia, Emiliano Morreale e tanti altri.

