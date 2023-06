Addio a Frederic Forrest, indimenticabile Chef di Apocalypse Now

News Cinema

Morto all'età di 86 anni Frederic Forrest, che ha legato la sua carriera ad alcuni dei film più belli di Francis Ford Coppola, come Apocalypse Now e lo sperimentale Un sogno lungo un giorno, ma non solo. Il ricordo di Bette Midler, con lui in The Rose, per cui l'attore era stato candidato all'Oscar.

Ovviamente è sempre riduttivo identificare un bravo attore con un ruolo, soprattutto se ha fatto molto altro e se è stato candidato all'Oscar per un altro film. Ma siamo sicuri che moltissimi di voi, come chi scrive, ha impresso nella mente e nel cuore il personaggio di Chef, che Frederic Forrest, splendido attore caratterista morto all'età di 86 anni, interpretò per Francis Ford Coppola, che lo amava molto e lo volle in quattro film, in Apocalypse Now. Nella parte di Jay Hicks, l'aspirante cuoco che scendeva dalla barca in cerca di manghi per fuggire traumatizzato dall'improvviso assalto di una tigre, the last man standing al fianco del capitano Willard, catturato con lui dal colonnello Kurtz e destinato a una tragica fine, Forrest creò un personaggio indimenticabile, Nella sua carriera anche una candidatura all'Oscar e al Golden Globe per The Rose con Bette Midler, ispirato alla vita di Janis Joplin. Ed è stata proprio la sua partner in quel film a diffondere su Twitter la notizia della sua scomparsa.

The great and beloved Frederic Forrest has died. Thank you to all of his fans and friends for all their support these last few months. He was a remarkable actor, and a brilliant human being, and I was lucky to have him in my life. He was at peace.” — bettemidler (@BetteMidler) June 24, 2023

La carriera di Frederic Forrest

Nato in Texas, Frederic Forrest iniziò ad esibirsi sui palcoscenici off Broadway negli anni Sessanta. Nel 1967 partecipa, non accreditato, a un episodio della soap opera gotica Dark Shadows, ma non resta nell'ombra a lungo. Al cinema debutta nel 1972 al fianco del veterano Richard Widmark in Quando le leggende muoiono, ottenendo un Golden Globe come miglior attore emergente. Offre un'altra bella prova in Il boss è morto di Richard Fleischer e nel 1974 ha un ruolo nel primo dei capolavori di Francis Ford Coppola, La conversazione. E' poi nel western con Marlon Brando e Jack Nicholson Missouri, prima di mettere a segno due personaggi straordinari in Apocalypse Now e The Rose, dove è il tormentato amore della protagonista, ruolo per cui viene candidato all'Oscar e al Golden Globe come miglior non protagonista. Nel 1981 Coppola lo richiama per affiancarlo a Nastassja Kinski nel suo sfortunato ma affascinante musical sperimentale Un sogno lungo un giorno. Nel 1982 Forrest veste per la prima volta i panni di Dashiell Hammett in Hammett: indagine a Chinatown di Wim Wenders (riprenderà il ruolo dieci anni dopo nel film per la tv Citizen Cohn) e appare poi in una lunga serie di tv movie, prima di essere richiamato da Coppola per il loro quarto film insieme, Tucker - Un uomo e il suo sogno. Tra i suoi molti film d'autore lo ricordiamo anche in Music Box di Costa Gavras, nel ruolo del negoziante neonazista di Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher e in Trauma di Dario Argento. Lo abbiamo visto anche in Una bionda sotto scorta, Il coraggioso di Johnny Depp, Point Blank, Ragazze contro e in altri film, fino all'ultimo, Tutti gli uomini del re di Steven Zaillian, dove è il padre del personaggio di Sean Penn.