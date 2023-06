A Thousand and One, il viaggio di New York e di una madre: incontro con A.V. Rockwell e Teyana Taylor

News Cinema

Vincitore del Grand Premio allo scorso Sundance Film Festival, A Thousand and One è un dramma che su una madre che cresce fra mille difficoltà il figlio in una New York spietata. Abbiamo incontrato regista e protagonista del film, in sala da oggi.

Arrivano sorridenti e in ritardo, nella sala gelida di un hotel romano, proprio di fronte all’ambasciata americana, in una giornata torrida. Sono reduci dal Taormina Film Festival in tono minore di quest’anno, ma hanno soprattutto ancora nel cuore - e nel curriculum - la vittoria al Sundance Film Festival che proietta il loro film, A Thousand and One, da oggi in sala per Lucky Red e Universal, come possibile solida sorpresa della prossima stagione dei premi.

Sono due newyorkesi di nascita: la regista, l’esordiente A.V. Rockwell, e la protagonista, Inez (la cantante Teyana Taylor), nel ruolo di una madre che lotta contro una condizione sociale ai limiti della povertà per crescere il figli, fra gli anni ’90 e ’00 di una New York in grande movimento. È in particolare il quartiere di Harlem al centro della narrazione, dall’elezione di Rudy Giuliani a sindaco nel 1994 fino al 2005, nel momento della piena gentrificazione della zona, con le politiche del sindaco Bloomberg.

Come ci ha detto la regista, nel corso di un incontro con alcuni giornalisti, “Sin dall’inizio New York per me era il terzo protagonista del film, incarnando una sorta di cattivo senza volto e ha stabilito il tono della storia e di quanto Inez e il figlio Terry devono vivere. La loro vicenda è sempre una reazione a quello che sta accadendo intorno nella città, che incide direttamente sulle difficoltà che devono affrontare: dalla prima elezione del sindaco Giuliani, alla maniera in cui le sue decisioni influenzano New York. Poi c’è l’elezione del nuovo sindaco e attraverso i notiziari ascoltiamo tutte le misure che intende prendere. La vita per loro diventa sempre più difficile, con ostacoli sempre maggiori. New York stabilisce il ritmo delle avversità che incontrano, fra di loro e nel rapporto con chi incontrano”.

Nata proprio a Harlem, Teyana Taylor racconta così l’esperienza del primo ruolo centrale e intenso in un film. “Mi è arrivata la richiesta di fare un provino, in un periodo in cui non sapevo bene cosa fare. Non appena ho letto la sceneggiatura ho voluto subito farlo. La storia mi ricordava tante donne che ho conosciuto. Una volta scelta, abbiamo collaborato per aggiungere strati e sfaccettature, ma il personaggio già c’era: bello, intenso, potente. Quando accetto un lavoro è fondamentale sentirmi al sicuro, a mio agio, cosa che è accaduta pienamente con A.V.. Il lavoro con i tre ragazzi che hanno interpretato il figlio è stato divertente. È stato più facile, avendo due bambini più piccoli, di 2 e 7 anni, relazionarmi con il Terry più piccolo. Un po’ più complesso con gli adolescenti, ma mi sono preparata a cosa mi attenderà fra qualche anno. È un film che mi ha permesso di portare sullo schermo le diverse emozioni, che mi piace sintetizzare con dei colori. Ho imparato quando essere blu, rossa, verde. Qualcosa che ci capita sempre nella vita, quindi è stato per me anche terapeutico”.

Impossibile non parlare della Grande mela, della centralità di un contesto che diventa spesso protagonista, anche al di là dell’intima vicenda di una madre e un figlio. “Sono cresciuta a New York”, ha aggiunto A.V. Rockwell, “e il film ha un lato personale nella misura in cui volevo raccontare anche la città di quando ero bambina, visto che con gli occhi di oggi da adulta riesco a capire meglio i cambiamenti avvenuti. È stata l’occasione per raccontare cosa voglia dire essere una donna di colore a New York, allora come oggi. Inez rappresenta tante donne che ho incontrato, che portano sulle spalle famiglie e quartieri. È anche un tributo a loro e alle difficoltà che affrontano nella vita. Non sono madre, ma ho visto quanto dolore c’è nel rapporto fra genitori e figli, specie quando sono coinvolte madri single. Mi piaceva l’idea che questa storia potesse essere anche terapeutica per tante persone che vivono in quella situazione.”

Con il passare degli anni, nei due decenni in cui il film è ambientato, molte cose sono cambiate, e di conseguenza lo stile visivo del film ne ha preso atto. Così racconta il processo la regista, “Anche se negli anni Novanta era una città più difficile e violenta, era anche più vibrante, colorata e piena di energia. Quindi nella prima metà del film questo è evidente. Con il passare degli anni, la città si ripulisce, cambia molto e dai palazzi con i mattoncini rossi passiamo ai grattacieli, al vetro e acciaio. Diventa più elegante e di design, ma perdendo quella vitalità e quei colori, riflettendo il viaggio emotivo, le sfumate dei sentimenti di Inez e Terry. Come cineasta newyorkese sono onorata di avere riferimenti come Spike Lee o Martin Scorsese, ma volevo far vedere la città anche in una luce diversa rispetto a quella dipinta magistralmente da loro. A Thousand and One è una lettera d’amore a New York, soprattutto a Harlem, molto accorata e dispiaciuta per molte cose successe e nel vederla così cambiata. Nella prima parte vediamo l’inizio del grande sconvolgimento che l’ha poi portata ad essere quella che conosciamo oggi, con una gentrificazione ormai compiuta, estesa oggi a tutti i quartieri della città. Quella era la città che ci piaceva di più. Oggi è spiritualmente e fisicamente completamente diversa, e il film descrive come si è sviluppato questo processo”.