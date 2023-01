News Cinema

A letto con Sartre: in esclusiva una clip della divertente commedia con Vanessa Paradis

Una spassosa storia sull'amore e crimine, A letto con Sartre segna il ritorno al cinema di Vanessa Paradis insieme a François Damiens e Valeria Bruni Tedeschi. In esclusiva una clip del film, in sala dal 26 gennaio per I Wonder Pictures.