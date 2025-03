A Different Man: intervista a Umberto Smerilli, autore della colonna sonora del film con Sebastian Stan

News Cinema

A comporre le musiche di A Different Man, in uscita il 20 marzo, è stato un talento italiano che ha immediatamente convinto il regista Aaron Schimberg di aver trovato il collaboratore giusto. Il suo nome è Umberto Smerilli e non è certo un volto nuovo per gli appassionati di colonne sonore. Con piacere lo abbiamo intervistato.

Ci sono film che è impossibile classificare, che restano, anche dopo una seconda visione, degli oggetti misteriosi, vuoi perché abbracciano una molteplicità di generi e passano da un mood all'altro, vuoi perché, parlando di una cosa, ne dicono o sottintendono un'altra. Più sono inafferrabili, più diventano per lo spettatore attento una magnifica ossessione, soprattutto quando battono bandiera indipendente e hanno il coraggio di riportare in superficie grandi rimossi e ossessioni, o comportamenti che sono la risultante di uno scarso amore verso sé stessi. Un fulgido esempio di questo cinema insondabile, che spesso non disdegna il grottesco è A Different Man di Aaron Schimberg, un thriller cupo caratterizzato da una tensione paranoica e nello stesso tempo una commedia "assurda" nella quale il mondo viene raccontato da angolazioni insolite. Coraggioso e perturbante, A Different Man affronta il tema del doppio e della maschera, della spasmodica ricerca della perfezione fisica e della necessità di misurare il proprio valore attraverso il successo.

Magistralmente interpretato da Sebastian Stan, che per la sua performance ha ottenuto la candidatura all'Oscar per il miglior attore protagonista, A Different Man narra la disavventura di un uomo che, a causa di una malattia, ha un volto mostruoso. Un giorno un medico gli propone una cura sperimentale e l'uomo guarisce, convincendosi che la sua vita comincerà a migliorare. Purtroppo la trasformazione lo manda in crisi, spingendolo a desiderare di tornare come prima. Ad accompagnare il declino del personaggio e le sfortunate coincidenze della sua nuova esistenza sono le musiche di Umberto Smerilli, autore di colonne sonore che abbiamo avuto il piacere di intervistare. Smerilli ha già lavorato per il cinema italiano, ma prima di dedicarsi alle musiche di A Different Man, non aveva mai lavorato per una produzione statunitense. Aaron Schimberg però lo conosceva, come ci ha raccontato all'inizio della nostra piacevole chiacchierata:

Aaron ed io ci eravamo incontrati per la prima volta a New York diversi anni fa e avevamo mantenuto i contatti, anche se la nostra non era una frequentazione quotidiana. La sua telefonata mi è arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno. Mi ha subito detto: 'Rammenti quel film che volevo fare? Sembra che riuscirò a realizzarlo. Vuoi fare un provino? Mi mandi qualcosa?'. Ovviamente gli ho risposto di sì. 'Allora va bene, ma devi fare in fretta' - ha aggiunto, e io: 'Mi dai 10 giorni di tempo?', 'D'accordo”. Ricordo che stavo al mare e che ho salutato i miei amici dicendo: ‘Ciao, ragazzi vado a lavorare’. Così ho iniziato a leggere la sceneggiatura, che ho trovato da subito molto bella. Il film funzionava già sulla carta e ho immediatamente pensato a Luigi Pirandello, addirittura a William Shakespeare e ai suoi intrecci raffinati. Ho un'immensa stima nei confronti di Aaron e credo che abbia un grande talento, e infatti il copione del film mi ha 'parlato' ancora prima che finissi di leggerlo. Mi sono quindi messo al pianoforte e ho accennato qualcosa, poi ho terminato di leggere la sceneggiatura per capire se mi fossi mosso nella direzione giusta. Mi è sembrato di esserci riuscito e allora, prima dello scadere dei 10 giorni, gli ho mandato qualcosa. A lui è piaciuto molto e, senza dirmelo, l'ha mandato alla A24 e dopo una settimana mi hanno preso.

Cosa l'ha colpita di più della sceneggiatura?

La cosa che mi piace di più del film è che prende in giro una serie di stereotipi sul successo, sull'idea dell'homo faber e dell'autodeterminazione. Amo anche il fatto che A Different Man sollevi degli interrogativi più che dare risposte. Una tesi ovviamente c'è, o meglio una morale, una vocina che ci dice: "Stai attento a quel che desideri" e "Se non ti accetti e non ti conosci, non vai da nessuna parte e la vita in qualche modo ti punirà".

E poi c'è il tema della mostruosità…

Mi ha molto colpito il modo in cui il film parla di mostruosità. Sono mostruose le fattezze del personaggio principale, ma ancora più mostruosa è la società, che con il suo sguardo e il suo giudizio assedia il protagonista. L'angoscia che Edward prova è un elemento affascinante. È una specie di incubo quello che vive, perché si sente ossessionato da qualcosa che gli si avvicina e che prima o poi lo raggiungerà, il che spiega l'andamento lento del pianoforte e gli accordi cadenzati. Questo è soltanto uno strato del film, ma poi ce n'è un altro, perché A Different Man ha anche un registro di commedia. Insomma c'è un sapore di beffa, dal momento che il personaggio è beffato da un destino che lo vuole punire perché ha deciso di allontanarsi da se stesso e quindi deve pagare, un po’ come accadeva nelle tragedie greche. Edward si allontana dalla natura, e quindi somiglia a Icaro, però è un Icaro che va in basso, vola troppo giù, e perciò ho cercato di comporre un tema che avesse qualcosa di storto e che andasse avanti in maniera inarrestabile prendendo in giro il protagonista, quindi la musica doveva avere qualcosa di sarcastico, qualcosa di inquietante e qualcosa di inesorabile.

Che strumenti musicali avete usato?

La primissima cosa che ho mandato ad Aaron era esattamente il tema principale del film, una musica pensata per pianoforte e clarinetto. Successivamente sono arrivati gli archi, le percussioni e tutta una serie di arrangiamenti, però il nocciolo dell'idea compositiva sono il pianoforte e il clarinetto. La melodia ha degli elementi cromatici ed è un po’ scivolosa.

È vero che ha suonato lei la maggior parte degli strumenti?

Io sono circondato da strumenti, anzi vivo sepolto dagli strumenti musicali. Mi piace molto suonarli tutti. Alcuni non li suono perfettamente, però mi do da fare perché, quando è possibile, preferisco suonarli io piuttosto che farli suonare a qualcun altro. Ammetto che, quando c'era bisogno di un’orchestra d'archi, abbiamo preso un'orchestra d'archi, però tutti i fiati - quindi sassofoni, clarinetti e flauto - li ho suonati io, insieme al pianoforte e alla chitarra. Mi sono anche comprato un mostro, un clarinetto contrabbasso che mi sono molto divertito a suonare.

C’è qualcosa di italiano nella colonna sonora di A Different Man?

Sono molto legato alla storia della nostra musica per il cinema e, frequentando il Centro Sperimentale di cinematografia, mi sono innamorato ancora di più dei compositori italiani. Anche Aaron ha questa passione e pensa che i nostri compositori per il cinema siano i migliori del mondo, e quindi era contento di lavorare con me perché sono italiano e avevo voglia di misurarmi con questa tradizione, cosa che non è detto che i compositori contemporanei abbiano desiderio di fare, perché comunque il linguaggio si evolve ed è giusto che gli stili siano i più disparati. Comunque sì, il tema principale del film è spudoratamente tributario di Nino Rota, che per me è un faro nella notte. Nelle musiche di A Different Man c'è un gusto per il cromatismo e un'ironia che appartengono a Rota. Ennio Morricone è inutile che lo citi, perché è entrato nell'anima di tutti quelli che fanno musica per il cinema e non solo in Italia. Ho cercato di essere italiano e mi è stato richiesto di esserlo, però sono stato anche un italiano che guarda oltreoceano e quindi nella colonna sonora del film c'è del jazz e c'è tanto distillato di New York.

E l’opera lirica? Le piace? È uno dei suoi riferimenti?

L'opera mi piace, mi rincresce non conoscerla come vorrei, però ci sto lavorando. In questo film un po’ di opera c'è, più che altro in termini di respiro. Dall'opera ho preso l'idea che la vicenda del protagonista, che poteva comunque essere vista come molto intima, dovesse invece esplodere e avere un orizzonte epico, o meglio un'epica del sentimento. Essendo un grande fan di Giacomo Puccini, anche in questo caso l'ho saccheggiato.

Che attore è Sebastian Stan?

Ho avuto la fortuna di incontrare in diverse occasioni Sebastian Stan perché ho seguito il film anche nella sua promozione, il che significa che sono andato al Sundance e a Berlino, quindi l'ho incontrato varie volte. Abbiamo cenato insieme e devo dire che è una persona squisita, non è divo per niente, è timido e riservato e cerca sempre di metterti a tuo agio. Da un punto di vista professionale è un mostro. Ho visto i dailies perché componevo mentre giravano il film e mi mandavano tutto quello che giravano, e devo dire che Sebastian Stan era eccezionale in ogni singolo take. Non sbagliava mai.