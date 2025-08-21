A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie e Colin Farrell nel nuovo trailer del loro viaggio straordinario

News Cinema

A Big Bold Beautiful Journey è una commedia romantica e fantastica, in cui due sconosciuti, interpretati da Colin Farrell e Margot Robbie, si trovano a ripercorrere letteralmente la propria vita. Ecco un nuovo trailer del film in uscita il 2 ottobre.

E se il nostro navigatore in auto decidesse di migliorare la nostra vita, indicandoci anche la strada metaforica per la felicità? Da questa premessa nasce la commedia romantica fantastica A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, interpretata da Colin Farrell e Margot Robbie, diretta dal regista sudcoreano naturalizzato americano Kogonada. Ecco un nuovo trailer del film, che sarà nelle nostre sale il 2 ottobre per Eagle Pictures, un paio di settimane dopo l'uscita programmata negli USA.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/a-big-bold-beautiful-journey/66498/video/?vid=47797" title="A Big Bold Beautiful Journey: Margot Robbie e Colin Farrell presentano il Nuovo Trailer del Film - HD">A Big Bold Beautiful Journey: Margot Robbie e Colin Farrell presentano il Nuovo Trailer del Film - HD</a>

A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, la trama del film con Margot Robbie e Colin Farrell