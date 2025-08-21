A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie e Colin Farrell nel nuovo trailer del loro viaggio straordinario
A Big Bold Beautiful Journey è una commedia romantica e fantastica, in cui due sconosciuti, interpretati da Colin Farrell e Margot Robbie, si trovano a ripercorrere letteralmente la propria vita. Ecco un nuovo trailer del film in uscita il 2 ottobre.
E se il nostro navigatore in auto decidesse di migliorare la nostra vita, indicandoci anche la strada metaforica per la felicità? Da questa premessa nasce la commedia romantica fantastica A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, interpretata da Colin Farrell e Margot Robbie, diretta dal regista sudcoreano naturalizzato americano Kogonada. Ecco un nuovo trailer del film, che sarà nelle nostre sale il 2 ottobre per Eagle Pictures, un paio di settimane dopo l'uscita programmata negli USA.
A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, la trama del film con Margot Robbie e Colin Farrell
David (Colin Farell) e Sarah (Margot Robbie) in A Big Bold Beautiful Journey sono i classici due single che si conoscono a un matrimonio: potrebbe scoccare la scintilla, ma tutti e due hanno buoni motivi per non arrendersi tanto facilmente alla felicità (a quanto pare un tema universale che attraversa il mondo, visto che lo ha trattato anche il nostro FolleMente). Il destino o chi per lui non è però d'accordo, così il navigatore satellitare di David decide di proporgli appunto un "viaggio straordinario", nel quale viene obbligato a coinvolgere Sarah. I due ripercorreranno fisicamente momenti importanti della loro esistenza, rivivendo i propri ricordi, ciascuno con il punto di vista aggiuntivo del compagno di viaggio...
A Big Bold Beautiful Journey è una delle sceneggiature hollywoodiane nella cosiddetta "black list", il serbatoio di copioni che in molti considerano ottimi ma che per una ragione o per l'altra non sono ancora diventati un film. La sceneggiatura di Seth Reiss vede la luce grazie all'interessamento della Sony Pictures, che ha stanziato 50 milioni di dollari per concretizzare il progetto e scritturare due grandi nomi come Robbie e Farrell. Quest'ultimo ha peraltro già interpretato per Kogonada (al secolo Ernie Joong-Eun Park) il precedente After Yang (2021), da noi visto solo su Sky. Il resto del cast di A Big Bold Beautiful Journey comprende tra gli altri Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Billy Magnussen e Jodie Turner-Smith.