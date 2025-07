40 Secondi: A Giffoni le prime immagini del film di Vincenzo Alfieri con Francesco Gheghi

News Cinema

I giovani del Giffoni Film Festival hanno potuto vedere in anteprima tre clip di 40 Secondi, il film che racconta la storia vera di Willy Monteiro Duarte e che arriverà in sala dal 20 novembre: tutte le anticipazioni svelate dal regista Vincenzo Alfieri e dai protagonisti Francesco Gheghi e Justin De Vivo.

Ci sono storie che toccano particolarmente i più giovani e che restano nel cuore e nelle coscienze soprattutto quando vengono rappresentate sul grande schermo. La vicenda di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro nel 2020 per aver difeso un amico, è sicuramente una di queste. Quella storia vera è diventata un film intitolato 40 Secondi e diretto da Vincenzo Alfieri, regista salernitano che di recente abbiamo apprezzato anche per il film Il Corpo. Sebbene il film sia ancora in lavorazione (le riprese sono iniziate a Roma solo qualche settimana fa), al Giffoni Film Festival sono state mostrate in anteprima tre scene che hanno commosso e fatto riflettere una platea di giovanissimi. L'evento speciale in Sala Truffaut si è trasformato in un momento potente di confronto ed emozione con il regista, il produttore Roberto Proia e gli attori Francesco Gheghi e Justin De Vivo (l'esordiente che interpreta proprio il giovane Willy). Ecco tutte le anticipazioni trapelate, in attesa dell'uscita in sala prevista per il 20 novembre.

La trama e le clip in anteprima di 40 Secondi

40 Secondi, basato sull'omonimo libro di Federica Angeli, racconta una storia che ha scioccato l'opinione pubblica: l'omicidio del ventunenne Willy Duarte Monteiro, il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020 dopo essere intervenuto per difendere un amico durante una lite. In quaranta secondi, la brutalità dell'aggressione fu tale da provocarne la morte. Il film ripercorre le 24 ore che precedono il tragico evento ed è costruito a capitoli, ognuno dei quali offre una prospettiva diversa su ciò che è accaduto in quelle ore drammatiche.

La prima scena proiettata ha mostrato l’arrivo del maresciallo, interpretato da Francesco Di Leva, sul luogo del delitto. La seconda sequenza si è focalizzata su un momento che all'apparenza sembrerebbe banale: un 'a bella' rivolto da un ragazzo a una ragazza, che però diventa miccia della violenza tra coetanei. Infine, la terza scena ha restituito il lato più intimo della vicenda: un tenero confronto tra Willy e sua madre, un frammento di quotidianità familiare che restituisce pienamente l'umanità di Willy.

Un film nato per scuotere le coscienze

Non è solo un film di denuncia, 40 Secondi. È un'opera che guarda negli occhi la realtà e invita a fermarsi e a riflettere. Il regista Vincenzo Alfieri ha spiegato: "Ho cercato di essere onesto con me stesso. Non volevo essere retorico, ma raccontare con verità un momento storico, il 2020. Ho parlato con gli amici veri di Willy, ho letto il libro di Federica Angeli, e ho capito che dietro quella tragedia c'era ancora tanto da dire". Alfieri ha spiegato che sta prediligendo una regia con la macchina da presa sui volti, sulla verità cruda delle emozioni. "Le cose a volte capitano e basta", ha detto. E proprio quella imprevedibilità è ciò che il film vuole esplorare: come una serie di eventi, apparentemente banali, possano trasformarsi in orrore.

Il produttore Roberto Proia ha sottolineato come 40 Secondi si inserisca nel solco di un impegno produttivo iniziato con Il ragazzo dai pantaloni rosa, grande successo presentato proprio a Giffoni lo scorso anno. "Queste sono storie esemplari che parlano ai ragazzi di oggi. Non c’è solo un Willy Monteiro, ce ne sono tanti ogni fine settimana. Il vero nemico è l’indifferenza", ha osservato. E in una società che sembra sempre più anestetizzata, il cinema può e deve accendere un faro. "Voglio credere che esista una maggioranza empatica, sana, che sceglie da che parte stare. Qui a Giffoni, oggi, l’ho vista", ha concluso.

Le parole dei protagonisti e l'incontro con i ragazzi a Giffoni

Francesco Gheghi, tra i talenti emergenti del cinema italiano (premiato a Venezia nella sezione Orizzonti per Familia), ha parlato con emozione del suo ruolo: "È un film importante, disturbante. Non ho la mente lucida per parlarne, ma so che sto dando tutto per raccontare una persona, non solo un nome o un racconto sentiti al tg". Justin De Vivo, scelto dopo mesi di street casting, ha raccontato il suo percorso per entrare nei panni di Willy: "Mi sono preparato con un coach per imparare a essere più emotivo. Non conoscevo Willy, ma oggi sento che una parte di lui è rimasta con me".

40 Secondi arriva nelle sale il 20 novembre distribuito da Eagle Pictures. Nel cast, oltre a Gheghi e De Vivo, anche Enrico Borello, Beatrice Puccilli, Francesco Di Leva, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi.