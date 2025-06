4 Mosche di velluto grigio di Dario Argento torna al cinema: ecco il nuovo trailer!

News Cinema

Il 14 luglio tornerà al cinema in versione restaurata 4k il classico del brivido di Dario Argento, 4 Mosche di velluto grigio. Ecco il nuovo trailer realizzato per l'occasione.

Sta per tornare al cinema, il 14 luglio (e grazie a Cinema Revolution al prezzo speciale di 3 euro e 50) uno dei film più belli, spaventosi e significativi di Dario Argento: 4 Mosche di velluto grigio. Uscito nel 1971, era vietato ai minori di 14 anni, ma alle Arene estive balneari dell'epoca non guardavano tanto per il sottile e chi scrive - che ne aveva 12 - ricorda una visione collettiva in cui un'amica le saltava puntualmente addosso ad ogni sequenza paurosa (e ce n'erano eh!). A riportare il film in sala, nella versione restaurata in 4k dalla Cineteca di Bologna, è CG Entertainment in collaborazione con Cat People, grazie a Surf Film. Per l'occasione è stato preparato un nuovo trailer, che trasporta lo spettatore in un vortice onirico, sulle note della colonna sonora di Ennio Morricone

4 Mosche di velluto grigio: la trama e il cast

Roberto Tobias (Michael Brandon) è un batterista rock che da qualche tempo è vittima di pedinamento. Una sera, trovandosi faccia a faccia con l’ignoto persecutore, lo affronta e nella colluttazione che ne segue lo pugnala a morte. Ma qualcuno ha assistito alla scena e ha fotografato Tobias. Il musicista, entrato in una spirale di terrore e paranoia, si confida con la moglie Nina (Mimsy Farmer) e con un amico filosofo, “Dio” (Bud Spencer), che lo indirizza a un investigatore privato (Jean-Pierre Marielle). Uscito nel 1971, 4 MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO è il terzo capitolo della cosiddetta trilogia degli animali insieme a L’uccello dalle piume di cristallo& (1970) e Il gatto a nove code (1971), e rappresenta uno dei capisaldi della cinematografia di Argento. Il film è nato da un soggetto di Argento, Luigi Cozzi e Mario Foglietti, e accompagnato dall’indimenticabile colonna sonora del premio Oscar® Ennio Morricone, Prossimamente CG Entertainment lancerà sul proprio portale la campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare questa versione restaurata in un cofanetto esclusivo da collezione.