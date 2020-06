365 giorni: il film erotico è al primo posto della top ten di Netflix

News Cinema

Disponibile dal 7 giugno, 365 giorni è tratto dal primo libro di una trilogia erotica definita la versione polacca di 50 sfumature di grigio. Il film occupa attualmente la prima posizione dei film più visti su Netflix in questo giorni.

Attualmente, il primo posto della top ten che Netflix genera nel menu scorrimento della sua library è il film erotico 365 giorni. La prima posizione in Italia, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti è dunque occupata da questo film che arriva dalla Polonia è stato reso disponibile alla visione sulla piattaforma lo scorso 7 giugno. Definito dai media internazionali come il polacco 50 sfumature di grigio, il film racconta la storia di Laura che dalla Polonia viaggia verso la Sicilia in vacanza con il suo fidanzato, nel tentativo di salvare la loro storia ormai un po' consumata. Qui incontra un certo Don Massimo Torricelli, giovane capo di una famiglia mafiosa, che la rapisce e le dà 365 giorni per innamorarsi di lui. In tutto questo tempo, appunto, Don Massimo mette in atto precise pratiche sessuali per far cedere la ragazza. Il film è diretto da Barbara Białowąs e Tomasz Mandes e vede nel ruolo dei protagonisti Anna Maria Sieklucka e Michele Morrone. Grazie al successo del film, Morrone, che possiamo vedere anche nel film di Giulio Base intitolato Bar Giuseppe, sta diventando un sex symbol cercatissimo sul web.

365 giorni: è tratto dal primo di una trilogia di libri erotici il film su Netflix

Best-seller in patria, ancora inediti in Italia, i libri dell'autrice Blanka Lipińska sono stati comparati alla trilogia delle "sfumature" di E.L. James. Il successo del libro 365 dni è stato replicato da quello del film che in Polonia è uscito al cinema lo scorso 7 febbraio incassando 9 milioni di euro prima che le sale chiudessero per l'emergenza sanitaria. La produzione del film ha già messo in cantiere il sequel tratto dal secondo libro, Kolejne 365 dni (Altri 365 giorni) e non mancherà di completare la trilogia con il terzo Ten dzien (Questo giorno).

Qui sotto il trailer originale di 365 giorni.