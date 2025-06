28 Anni Dopo, il regista rivela perché questo era il momento perfetto per il sequel

News Cinema

Sono trascorsi più di vent'anni da quando Danny Boyle ha introdotto il suo mondo distopico sul grande schermo e ha rivelato perché è questo il momento giusto per un sequel.

Sono trascorsi diversi anni da 28 giorni dopo, ma il regista Danny Boyle ha confessato in una recente intervista perché ha capito che questo fosse il momento giusto per proporre un ulteriore sequel di quella storia. Con il debutto di 28 anni dopo al cinema dal 18 giugno 2025, il pubblico ritroverà nuovi personaggi in lotta con un nemico già introdotto tempo addietro. E, a detta del regista, era importante che questa storia emergesse adesso, in questo preciso momento globale.

28 anni dopo, il regista spiega perché era importante che questo film uscisse proprio adesso

Sono trascorsi più di 20 anni da quando 28 giorni dopo è arrivato al cinema introducendo un mondo sopraffatto dall’epidemia. Con l’uscita di 28 anni dopo, il regista e lo sceneggiatore e produttore Alex Garland hanno ripreso i rispettivi ruoli raccontando una nuova parentesi di questa storia in un’epoca diversa, con personaggi diversi ma alle prese con lo stesso virus e le stesse difficoltà. Ai microfoni di ComicBook, il regista ha spiegato cosa l’ha spinto a rivisitare questa storia:

Il tempo è strano perché i film richiedono così tanto tempo per essere realizzati che le cose appaiono e sfocano con essi. Potresti concentrarti su singoli dettagli in giro per il mondo e sulle esperienze personali delle persone in quel giorno. Ma, sai, sei mesi dopo, sono cambiate. La gente ci legge dentro, guarda a Gaza, guarda al trattamento degli immigrati, dei migranti. Puoi guardare al Covid, puoi guardare alla Brexit in una prospettiva politica su piccola scala, legata alla situazione politica britannica del momento, all'isolamento dell'isola, anche se è un isolamento imposto nella nostra storia ed è un isolamento scelto nella sfera politica. [L'horror] ha quella flessibilità che ti permette di leggerci dentro qualcosa, a volte è trasparente verso un altro mondo, per poi chiudersi di nuovo. Ed è bellissimo. Non ci siamo prefissati di fare un grande film politico. Ci siamo prefissati di realizzare una storia davvero avvincente, che fosse in qualche modo debitrice dell'originale, ma che fosse comunque un'esperienza cinematografica a sé stante.