24FRAME Future Film Fest si svela: l'immagine ufficiale dell'edizione 2024 e gli eventi da non perdere

News Cinema

L'edizione 2024 del 24FRAME Future Film Fest sta scaldando i motori e si svela con l'enigmatica e misteriosa immagine ufficiale. La rassegna si terrà dal 6 al 10 novembre a Bologna e dal 22 al 24 novembre a Modena.

Mostruoso, malvagio, pessimo o, più semplicemente, diverso sono le parole chiave del 24FRAME Future Film Fest, il primo e più importante appuntamento italiano dedicato alle tante sfumature del cinema d’animazione. L'edizione 2024, la 24esima, aprirà i battenti il 6 novembre, nel distretto urbano multifunzionale di DumBO, a Bologna, dove resterà fino al 10 novembre. Seconda tappa, Modena, precisamente il cinema Astra, dal 22 al 24 novembre.

Prodotto e promosso da Rete DOC ( il più grande network nazionale cooperativo di professionisti dell’industria culturale e creativa), l'evento rivela oggi la sua immagine ufficiale, misteriosa e ricca di suggestioni, che vi mostriamo a seguire. L’opera-manifesto è stata creata appositamente per il Festival dalla giovane artista Rebecca Michelini, vincitrice di Art Up | Premio della Critica e dei Collezionisti 2022 di Fondazione Zucchelli.

“Come ogni anno - ha dichiarato la direttrice artistica Giulietta Fara - abbiamo chiesto ad un artista di creare un'opera esclusiva dedicata all’edizione corrente. Rebecca Michelini ha interpretato alla perfezione questa tematica insolita al limite tra il brutto conclamato, il mostruoso e il diverso da noi. Chi meglio dei satiri (qui in versione cartoon), originati dalla mitologia, ad interpretare in immagini le sfaccettature della diversità che si esprime nelle forme più varie e impossibili da categorizzare".

Cosa aspettarsi dall'imminente edizione del Future Film Fest? Il programma spazia tra tradizione e innovazione con film, cortometraggi e tante proposte, dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale e aumentata e ai filmati 360, dal gaming alla serialità, dall’indie al mainstream. L'obiettivo è indagare sui molteplici aspetti del “pessimo, brutto, diverso, mostruoso”.

L’edizione 2024 si preannuncia un’esperienza unica e internazionale. Tra i focus, la volontà di celebrare il 30° anniversario di Ed Wood, celebre biopic diretto da Tim Burton (e interpretato da Johnny Depp) dedicato al 'peggior regista di tutti i tempi'. Il film, che include nel cast Martin Landau, Sarah Jessica Parker e Patricia Arquette, ha portato a casa il Premio Oscar nelle categorie Miglior attore non protagonista (Landau) e Miglior Trucco al lavoro di Rick Baker, Ve Neill e Yolanda Toussieng. Giulietta Fara ha sottolineato come l'anniversario del cult di Burton si ricolleghi alle tematiche della kermesse.

Proprio a partire da Ed Wood, dalla sua fama di peggior regista di sempre, oggi peraltro enormemente rivalutato, abbiamo voluto esplorare il concetto declinandolo nella cinematografia d'animazione, che vanta tutta una serie di mostri, da Godzilla alle larve giganti.

Il 24Frame celebrerà il trentesimo compleanno di Ed Wood con una proiezione speciale del film domenica 10 novembre, alle ore 18, presso lo Spazio Bianco al Dumbo, Bologna.

24FRAME Future Film Fest: la Monster's Night e le proiezioni speciali

Da non perdere la serata evento "Monsters Night”, in programma la sera del 9 novembre (Dumbo, Cinema Magic Box dello spazio bianco, dalle ore 21). In questa occasione, il pubblico del 24FRAME potrà assistere alla proiezione di una selezione di film dedicata, da Godzilla a Tremors, passando per il già citato Ed Wood. Si aggiunge, inoltre, un calendario di appuntamenti in collaborazione con i prestigiosi enti di formazione Ababo, Unibo e ADAC, che affronteranno l’argomento stavolta in chiave artistica e sociale: chi e cosa riteniamo brutto, pessimo, mostruoso? Soprattutto: il diverso ci spaventa?

Il 24FRAME Future Film Fest si svolgerà con il sostegno della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Emilia-Romagna Film Commission, confermando l'intento di promozione della diffusione del linguaggio del cinema e dell’audiovisivo e lo sviluppo economico complessivo del medesimo ambito in un sostegno e una progettualità nuovamente triennale.