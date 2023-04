1917, la missione coraggiosa di due giovani soldati in prima TV su Rai 2

News Cinema

George MacKay e Dean-Charles Chapman sono impegnati in una missione pericolosa da cui dipende il destino di 1600 uomini in 1917, war movie diretto da Sam Mendes.

Vincitore di tre Premi Oscar, il film 1917 arriva in prima TV e in prima serata su Rai 2 questa sera, giovedì 6 aprile 2023. La storia raccontata è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e propone una missione pericolosa assegnata a due amici: il loro obiettivo è portare a destinazione un messaggio di fondamentale importanza. Diretto da Sam Mendes, il film storico con protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman è approdato in sala nel 2019 e si è aggiudicato il premio Oscar per la migliore fotografia, migliori effetti speciali e il miglior sonoro.



1917: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD

1917, di cosa parla il film in prima TV su Rai 2: la trama

Ambientato nel 1917 (com’è facilmente intuibile dalla scelta del titolo), il film si propone come un war movie e si focalizza sulla missione di due giovani soldati, incaricati di portare a destinazione un importante messaggio da cui dipende la salvezza di migliaia di uomini. Schofield e Blake fanno parte dell’ottavo battaglione e hanno il compito di raggiungere il colonnello Mackenzie e informarlo che i tedeschi non si sono ritirati, bensì hanno preparato una letale offensiva trasformandola in una trappola. Se il battaglione composto da 1600 uomini dovesse procedere con l’attacco, si trasformerebbe in un massacro. La missione ha un valore in più per Blake, poiché anche suo fratello Joseph fa parte di quell’importante battaglione e, se il messaggio non dovesse arrivare per tempo, morirebbe sul campo insieme a tutti gli altri. L’impresa si presenta ardua già in partenza. Seppur muniti di mappe, torce e qualche provvista, ai due giovani camerati serve soprattutto coraggio.

Hanno pochissimo tempo a disposizione per consegnare il messaggio e devono attraversare il territorio nemico senza dare nell’occhio. Riusciranno a raggiungere l’accampamento a Écouste e consegnare il messaggio prima che sia troppo tardi? Il cast di 1917 cerca di coniugare attentamente la proposta tra giovani stelle del mondo dello spettacolo ad altri volti già affermati. Mentre George MacKay e Dean-Charles Chapman si affermano come protagonisti della pellicola, ad affiancarli troviamo Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Mark Strong e Benedict Cumberbatch. La trama si ispira a The Autobiography of Alfred H. Mendes 1897-1991, autobiografia del nonno del regista che ha preso parte alla Prima Guerra Mondiale. A rendere ancor più audace il film è il piano di montaggio proposto come un’unica, lunghissima sequenza ininterrotta. Una percezione, in realtà, resa possibile da piccoli accorgimenti di montaggio (anche grazie al supporto della tecnologia). Sam Mendes ha raccontato che, prima di girare il film, la troupe ha provato le scene per ben sei mesi sul campo.