1917 batte i Me contro Te: il film di Sam Mendes primo incasso di ieri, giorno d'esordio nei cinema italiani

News Cinema

Il celebratissimo film di guerra del regista inglese, tutto girato in un maestoso piano sequenza, conquista il box office italiano nel suo primo giorno in sala. Ottima anche la partenza di Figli di Mattia Torre

Clamoroso al Cibali!

Proprio quando, scalzato Checco Zalone e il suo Tolo Tolo dalla vetta della classifica dei migliori incassi italiani, sembrava che nessuno potesse ostacolare la marcia trionfale di Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S, ecco che è arrivato il grandioso war movie 1917, che nel suo primo giorno nei cinema del nostro paese ha fatto registrare il miglior risultato al box office.

Sam Medes batte quindi Sofì e Luì, raccimolando 228.860 euro (pari a una media per sala di 477 euro), a fronte dei 168.077 degli youtuber amati dai più piccoli.

Aspettiamo di vedere cosa accadrà nel corso del weekend, e di capire se 1917, che si sta affermando come il grande favorito degli Oscar 2020, riuscirà a mantenere la vetta della classifica.



1917: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD