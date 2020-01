18 regali: video intervista alle protagoniste Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli

News Cinema

Una madre e una figlia che imparano a conoscersi in un melodramma tratto da una storia vera.

Entrare nell’intimità di una famiglia spezzata dal dolore e rendergli omaggio, in un film, 18 regali, che risponde in pieno, ma con uno sguardo originale, ai dettami del cinema "ispirato a una storia vera". Un ruolo complesso per Vittoria Puccini, che interpreta Elisa Girotto, una donna che prima di morire per un tumore si lascia andare a un gesto d’amore assoluto: comprare i regali di compleanno, e in qualche modo educare, la figlia di poche settimane fino al compimento della maggiore età.

Quest’ultima, in 18 regali di Francesco Amato, è interpretata da Benedetta Porcaroli, che vi presentiamo in questa intervista video, insieme a Vittoria Puccini.