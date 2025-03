Il Nibbio: la nostra intervista a Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco, che interpretano Claudio Calipari e Giuliana Sgrena

Interviste Cinema

Necessario perché ci ricorda un uomo giusto che purtroppo non è più tra noi. Il Nibbio ripercorre le 4 settimane che hanno preceduto la morte dell'Alto Dirigente del SISMI Nicola Calipari. Diretto da Alessandro Tonda, il film vede protagonisti Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco, che abbiamo intervistato pochi giorni prima dell'uscita al cinema.

È attualmente nelle nostre sale Il Nibbio, un film di Alessandro Tonda che racconta la storia di Nicola Calipari, Alto Dirigente del SISMI che il 4 marzo 2005 venne ucciso mentre portava all'aeroporto di Baghdad la giornalista Giuliana Sgrena, che era stata rapita dai terroristi e rilasciata dopo una lunga trattativa avviata ed egregiamente gestita dallo stesso Calipari. In realtà Il Nibbio si sofferma sulle ultime 4 settimane dell’ex poliziotto ed è basato su una sceneggiatura che Sandro Petraglia ha scritto dopo essersi scrupolosamente documentato ed aver incontrato la vedova Rosa Calipari. Quest'ultimo personaggio è interpretato da Anna Ferzetti, mentre Calipari ha il volto di Claudio Santamaria, che si è avvicinato con umiltà, rispetto e partecipazione al personaggio. L'attore ci ha parlato del suo lavoro in un'intervista che gli abbiamo fatto insieme a Sonia Bergamasco, che invece restituisce sullo schermo Giuliana Sgrena. Ritmato come un thriller che però non si rifà ai modelli americani e attraversato da una continua ricerca di realismo, Il Nibbio è distribuito da Notorious Pictures, che lo ha prodotto insieme a Rai Cinema e Tarantula.