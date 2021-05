Crudelia, il trionfo di costumi, trucco e scenografie

Interviste Cinema

Crudelia targato Disney racconta Crudelia De Mon anche grazie a un lavoro esteso ed elaborato su scenografie, costumi e trucco: le responsabili dei settori e il regista Craig Gillespie ci spiegano il loro impegno.

Dal 26 maggio in sala e dal 28 in streaming su Disney+ in Accesso VIP, Crudelia racconta l'origin story di Crudelia De Vil, una delle cattive più iconiche dell'universo Disney, interpretata per l'occasione da Emma Stone, sullo schermo acerrima rivale della stilista / mentore Baronessa, alias Emma Thompson. Un film come Crudelia, diretto da Craig Gillespie, vive tuttavia anche del suo allestimento: trucco, acconciature, costumi e scenografie sono importanti tanto quanto le performance. Abbiamo discusso di quest'aspetto in una conferenza stampa con il regista e Fiona Crombie (production design), Jenny Beavan (costumi), Nadia Stacey (trucco e parrucco). Leggiamo cosa ci hanno raccontato della loro esperienza...

Crudelia, un mastodontico lavoro di allestimento

È la scenografa Fiona Crombie (nomination all'Oscar per La favorita) a spiegarci quanto Crudelia sia stato mastodontico sul piano produttivo, almeno nella sua carriera: non solo si parla di ben 120 set differenti, ma tutti richiedevano una cura del dettaglio inusitata, anche quelli più ristretti. Nel caso poi di scenografie ampie come quelle dei ricevimenti che ospitano diverse scene chiave, c'era da progettare l'ambiente per le temute riprese a 360° (che quindi costringono a realizzare le scenografie interamente!). Le sfide e gli imprevisti erano dietro l'angolo: persino una grande torta ha rappresentato un impegno considerevole, perché tendeva a collassare! Ogni ambiente aveva una palette di colori a sé stante, rispettata sia da Fiona sia da Jenny nei costumi.

Essendo Crudelia un film incentrato sulla moda e sull'apparire, la fatica di Nadia Stacey su trucco & parrucco ha tenuto testa agli altri reparti: solo una scena ha richiesto oltre 120 parrucche per tutte le comparse. "La notte non riuscivo a dormire: e se non le avessero colorate correttamente?"



Crudelia e la Baronessa, due stili a confronto, due sfide creative

Nel film il look di Estella / Crudelia cambia costantemente, riflettendo il modo in cui l'antieroina del film cerca se stessa e mantiene, almeno in questa origin story, due identità differenti, sulla strada per la "trasformazione". La Baronessa di Emma Thompson è stata relativamente più semplice da gestire: la Baronessa ha già trovato se stessa, e come fa notare la costumista Jenny Beavan, il suo look alla Dior è stabile nel corso della storia (e la presenza sul set della truccatrice personale di Emma Thompson le ha semplificato il lavoro!). Spiritosa la considerazione della veterana Jenny (Oscar per Camera con vista e Mad Max: Fury Road), su possibili paralleli tra lei e questi personaggi stilisti: "Ah, io non penso a me stessa come a una fashion designer, io racconto con i vestiti. E poi non sono cattiva come la Baronessa, i miei collaboratori li celebro e li sostengo!"

Gillespie conferma che una delle scene più divertenti e stimolanti sul piano creativo è stata la performance di Crudelia che salta fuori dall'immondizia, con un look che Jenny ha elaborato con estro. Idee memori della scena punk, ma non solo, perché Crudelia finisce per essere influenzata anche dal gusto della Baronessa, e il pastiche è dietro l'angolo: "Nel film c'è anche qualcosa di Vivienne Westood, Galliano... e costruiamo riciclando le cose, un tempo si faceva e fortunatamente la gente sta ricominciando a farlo". Jenny, classe 1950, è stata riportata indietro nel tempo dalla storia ambientata negli anni Settanta: "Cominci a lavorarci e dici: accidenti, io quello ce l'avevo, lo mettevo!"

Crudelia, una storia di ricerca e ispirazione