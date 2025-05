X Factor, svelato il nome del Giudice che prenderà il posto di Manuel Agnelli

News VIP

Svelato il nome del noto cantante italiano che prenderà il posto di Manuel Agnelli nella giuria della nuova edizione di X Factor, il talent show targato Sky.

Mancano ancora diversi mesi al debutto della nuova edizione di X Factor ma sembra che ci sarà un grande cambiamento all’interno del cast della giuria del prossimo anno. Manuel Agnelli lascia e al suo posto arriva un altro noto cantante italiano, ecco di chi stiamo parlando.

X Factor, Manuel Agnelli lascia mentre Lauro è confermato

Il successo di X Factor si deve anche e soprattutto alla forza e al carisma della giuria del talent show targato Sky, e lo scorso anno al pubblico è piaciuta moltissimo la formazione composta da Jake La Furia, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Achille Lauro. Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda della nuova stagione del programma sul piccolo schermo, eppure ecco che spuntano già le prime indiscrezioni che riguardano proprio l’addio di un giurato molto amato. Si tratta di Agnelli che, secondo i rumors fatti circolare da Gabriele Parpiglia, avrebbe deciso di lasciare il programma proprio a causa di alcune frizioni con Achille Lauro.

Anche quest’ultimo ha messo in forse la sua presenza, alludendo al fatto che lo aspettano tanti progetti e che il tempo dedicato a X Factor sarebbe troppo in questo momento della sua carriera. Poi è spuntata la confessione di un noto rapper che ha confidato di aver ricevuto una proposta da un milione di euro per diventare giudice, ma di non aver accettato poiché la proposta gli è stata fatta mentre si trovava già a lavorare su un importante progetto. Ora, tuttavia, sembra che sia confermato l’addio di Manuel ma che invece rimanga Lauro, e al posto di Agnelli arriverà un altro amato cantante che ha partecipato anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

X Factor, ecco chi prende il posto di Manuel Agnelli

Manuel Agnelli lascia X Factor e sembra ormai ufficiale, anche se il cantante non si è ancora esposto in prima persona sulla questione. Mentre Achille Lauro ci ha ripensato e si presenta nuovamente come giudice, insieme a Paola Iezzi e Jake la Furia, già protagonisti del talent show targato Sky che torna nelle mani di Giorgia per quanto riguarda la conduzione, Gabriele Fazio di Open fa sapere chi prenderà il posto di Agnelli.

“Il quarto giudice dell’edizione 2025 di X Factor sarà Francesco Gabbani. Sarà dunque il cantautore 42enne di Carrara a sostituire Manuel Agnelli, il giudice che, pare per dissidi con Achille Lauro mai confermati ha scelto di abbandonare la nave. Gabbani dunque si unirà a Jake La Furia, Paola Iezzi e lo stesso Lauro, anche lui dato in forse fino a un paio di settimane fa”.

Per Francesco Gabbani non è la prima volta a X Factor dato che è già stato ospite nel 2023, cantando “Viceversa” in duetto con Il Solito Dandy. Cosa ne pensate di questo cambiamento? Certo molti fan saranno delusi dato che Agnelli piace moltissimo al pubblico, però Gabbani potrebbe portare una ventata di energie nuove e positive.