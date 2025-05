X Factor, un amato giudice pronto a lasciare? Ecco cosa ha rivelato

News VIP

Achille Lauro pronto a lasciare X Factor. Le parole del cantante lasciano pochi dubbi, ecco cosa ha detto.

L’ultima edizione di X Factor ha fatto faville, merito anche della squadra di giudici che ha conquistato l’attenzione del pubblico del talent show di Sky. Sembra, tuttavia, che un giudice sia pronto a lasciare, ecco di chi si tratta.

X Factor, cambio di giuria il prossimo anno?

Questo anno X Factor ha convinto più che mai con un’edizione scoppiettante, anche grazie alla giuria scelta per il talent show targato Sky, che ha convinto proprio tutti. Giorgia come presentatrice, poi Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli, ognuno con le proprie idee sulla musica, ognuno con la propria squadra, tutti amatissimi dai fan del programma. Sembra, tuttavia, che il prossimo anno Sky non potrà riproporre questa squadra vincente dal momento che ben due giudici sarebbero sul punto di lasciare.

Poche settimane fa, Gabriele Parpiglia ha riportato un’indiscrezione secondo la quale Manuel vorrebbe abbandonare a causa di un attrito nato con Achille Lauro, con il quale non sarebbe riuscito a stabilire un discreto rapporto professionale durante la loro esperienza dietro il bancone della giuria. Una notizia che ha sconvolto i fan dato che Agnelli è senza dubbio il giudice più iconico del programma, temutissimo da tutti coloro che si presentano sul palco. Poche ore fa, poi, un altro giudice ha annunciato la sua intenzione di lasciare, e questa se possibile è stata una notizia che ha inferto un colpo ancora più forte ai telespettatori. Ecco perché.

X Factor, Manuel Agnelli e Achille Lauro fuori dal cast

Dopo il clamoroso scoop sull’abbandono di Manuel Agnelli al posto di giurato di X Factor, ecco che arriva un altro colpo basso per i fan del talent show targato Sky. Achille Lauro, che ha raccontato il nuovo album, è stato ospite di Radio Deejay, rilanciando un’intervista a Nicola Savino e Linus, durante la quale ha ammesso che non sa se tornerà a X Factor.

"Dalla primavera 2026 farò i palazzetti. Il senato di X Factor, non è detto quello, non è detto. Se è una notizia? Io propongo Linus al mio posto”.

Insomma, Lauro ha fatto capire che questo anno ha fin troppi impegni legati alla sua musica e ai suo concerti, e dunque sta valutando seriamente di lasciare il suo posto di giudice ad altri. Certo, visto che i casting partiranno a fine estate, il cantante romano deve scegliere molto presto cosa fare con il suo impegno televisivo. I fan, intanto, sono in lutto e pensano già a chi potrebbe sostituirlo.