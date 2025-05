X Factor, famoso cantante italiano conferma di aver ricevuto una proposta da 1 milione di euro

News VIP

Un noto e amato cantante italiano racconta di aver ricevuto dalla produzione di X Factor una proposta di un milione di euro per diventare un giurato.

In autunno torna X Factor, tra riconferme e assenza importanti. Un noto cantante italiano ha confermato di essere stato contattato dalla produzione del talent show di Sky, che gli avrebbe offerto un milione di euro. Ecco tutti i dettagli.

X Factor, noto cantante contattato per fare il Giudice

Mancano ancora circa quattro mesi al ritorno di X Factor su Sky ma il pubblico si mostra già molto curioso sulle novità della nuova stagione del talent show. Giorgia ha confermato la sua presenza come presentatrice, dopo il grande successo ottenuto in questo ruolo, e lo ha confermato con un video diffuso sui social che ha ricevuto una pioggia di likes da parte di utenti entusiasti. Per una conferma, tuttavia, sembra che ci saranno due dolorosi addii da digerire da parte del pubblico di X Factor ovvero quello di Achille Lauro e Manuel Agnelli.

Non sono ancora stati confermati formalmente, ma per questo occorre attendere l’annuncio del cast ufficiale del prossimo anno che, potenzialmente, arriverà nei prossimi mesi in prossimità della messa in onda. Nel frattempo, un noto cantante italiano ha raccontato di essere stato contattato dalla produzione e di aver fatto una prova come giudice, dal momento che gli avrebbero offerto un milioni di euro di cachet. Ecco i dettagli e perché non ha accettato la proposta.

X Factor, Salmo racconta perché ha rifiutato la proposta

Ogni anno nella giuria di X Factor ci sono volti molto famosi della musica italiana e sembra che la produzione del talent show di Sky abbia cercato di convincere anche Salmo a prendere parte al progetto. Nel suo nuovo album “Ranch”, Salmo racconta di aver ricevuto un milione di euro per prendere parte al programma come giurato e durante la conferenza della presentazione del suo disco, gli è stato chiesto se questa notizia fosse vera. Salmo, a questo punto, ha confermato spiegando:

“Sì, è assolutamente vero. Io ho fatto una prova, mi hanno fatto fare una prova, ed è stato molto divertente, è stato bello […] Ho fatto un po’ lo str**zo, però, perché ho detto ‘se mi dai questo vengo’, poi sono arrivato fino a un milione e poi alla fine ho mollato tutto, ma non perché non mi piace il programma. Alla fine poi ho capito che l’avrei potuto anche fare, solo che in quel periodo ho accettato per fare la serie tv e dovevo interpretare un personaggio che va completamente da una altra parte e non volevo andare in X Factor a piangere, perché probabilmente sarebbe successo, perché sono molto sensibile, soprattutto con la musica, non c’è niente che mi faccia piangere più della musica, quindi non mi vergognerei a dire che se avessi visto un ragazzino di 19 anni che avesse cantato con il cuore mi sarebbe messo a piangere, sicuro, quindi forse non era il momento giusto“.

Insomma, Salmo ha ammesso che non ha accettato il ruolo di giurato a causa del momento che stava vivendo ma non esclude che gli piacerebbe, dunque, partecipare a X Factor. Se Achille Lauro e Manuel Agnelli scegliessero davvero di lasciare lo show, certo il rapper sarebbe un’ottima scelta perché è seguito da milioni di fan.