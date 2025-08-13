Uomini e Donne, svelata la data delle prime registrazioni della nuova edizione

News VIP

Uomini e Donne sta per tornare ed ecco che è stata svelata la data delle prime registrazioni della nuova edizione del dating show!

Uomini e Donne è pronto a tornare con il consueto appuntamento delle 14.45 su Canale 5: il dating show condotto da Maria De Filippi riprenderà a breve la messa in onda e nel frattempo Lorenzo Pugnaloni ha svelato in anteprima la data delle prime registrazioni delle nuove puntate del programma Fascino.

Uomini e Donne, ecco quando verranno registrate le prime puntate della nuova edizione

Mentre Gemma Galgani mostra il suo nuovo look pronta a tornare ancora una volta nel dating show di Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni ha svelato in anteprima quando si registrerano le nuove puntate del programma condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, la trasmissione prenderà avvio a partire dal mese di settembre - anche se non è ancora stata rivelata la data della messa in onda - e a breve potremo conoscere i nomi dei nuovi tronisti della prima metà di questa edizione.

Tanti i nomi che si sono susseguiti in queste settimane: da Francesca Polizzi, a Nadia Di Diodato - anche se l'ex corteggiatrice ha deciso di aprire un bar nella sua regione, spegnendo ogni speranza - fino ai volti dell'ultima edizione di Temptation Island. Parliamo ad esempio di Rosario Guglielmi e di Sarah Esposito, reduci dall'addio con i rispettivi partner.

Tuttavia, per conoscere i nomi dei futuri protagonisti del trono classico di Uomini e Donne occorrerà attendere ancora qualche settimana. Ma, nel frattempo, quando si registreranno le prime puntate della nuova edizione^

Uomini e Donne, in arrivo le prime registrazioni della nuova edizione del dating show

Manca sempre meno per la nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: in attesa della data ufficiale della messa in onda della prima puntata della nuova stagione, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato quando si registreranno le prime puntate della nuova edizione.

Secondo quanto rivelato dal blogger e giornalista sulla sua pagina Instagram, le date delle prime registrazioni delle nuove puntate del dating show si registreranno il 25 e 26 agosto. Mancherebbe ancora l'ufficialità, ma sicuramente dopo Ferragosto arriveranno ulteriori informazioni e conferme su quando ci saranno le registrazioni della nuova edizione.

