Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il suo look su Instagram prima di tornare in studio

Gemma Galgani mostra il suo nuovo look su Instagram e si prepara a tornare nello studio di Uomini e Donne.

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5 e Gemma Galgani si prepara alla ricerca dell’amore che, dopo quindici anni, ancora non è arrivato. La dama del trono over del dating show di Maria De Filippi, nel frattempo, si fa bella e mostra il risultato su Instagram.

Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta a tornare

La nuova stagione televisiva di Uomini e Donne debutterà su Canale 5 nella seconda metà di settembre ma già a fine agosto avverranno le prime registrazioni e così, grazie alle indiscrezioni e alle anticipazioni, sapremo tutto sui nuovi tronisti in carica e sui protagonisti del trono over. Nel parterre femminile dovrebbero tornare Sabrina Zago, la bionda dama sfortunata in amore dato che si innamora senza mai essere ricambiata allo stesso modo, poi anche Gloria Nicoletti dopo la rottura con Guido Ricci che ha fatto discutere. Potrebbe esserci anche Margherita dato che la relazione con Dennis è naufragata dopo poche settimane dalla fine del programma, mentre non ci sarà Morena Farfante che è felice al fianco di Francesco con il quale forma una coppia molto affiatata.

Si mormora che nel parterre maschile potrebbe fare il suo ritorno anche Giuseppe Molonia. Il cavaliere siciliano, infatti, non fa più coppia fissa con Rosanna Siino e una dedica social a Maria De Filippi fatta proprio negli ultimi giorni confermerebbe la sua presenza in studio. Dubbi sul ritorno di Mario Cusitore, sebbene lui continui ad insistere per essere ricontattato, così come quello di Armando Incarnato che sembra ormai aver trovato il suo equilibrio lontano dalle telecamere. Chi, invece, ci sarà di sicuro è Gemma Galgani!

Uomini e Donne, Gemma Galgani si rifà il look

Dopo quindici anni di presenza fissa nel parterre femminile del trono over, Gemma Galgani si prepara a tornare ancora una volta a Uomini e Donne. Questa volta sarà quella fortunata? Nel corso dell’ultima stagione del dating show di Canale 5, Gemma si è infatuata di Arcangelo e ha fatto di tutto per tenerlo con sé lottando anche davanti all’evidenza del fatto che il cavaliere non ricambiasse i suoi sentimenti.

Certo è vero che Gemma, che ormai è un personaggio a Uomini e Donne, spesso e volentieri deve essere in allerta dato che sono tanti i cavalieri che scendono in studio promettendole amore solo per un po’ della sua visibilità. Nel frattempo, su Instagram, Galgani mostra il suo taglio di capelli appena fatto, con un sorriso smagliante e un look estivo e colorato, pronta a farsi valere e conquistare qualche bel cavaliere, ma anche il podio alle sfilate che, possiamo ormai dirlo, sono il suo forte perché nessuna osa quanto lei.

