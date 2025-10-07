Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina Zago abbandona il programma con un cavaliere!

TGCom24
Maria Castaldo

Colpo di scena nelle Anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, martedì 7 ottobre: una storica dama del trono over, Sabrina Zago, ha abbandonato il programma!

Oggi, martedì 7 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: le Anticipazioni del dating show fornite da Lorenzo Pugnaloni hanno svelato un colpo di scena per il trono over. Sabrina Zago ha deciso di abbandonare il programma con un cavaliere! Intanto, il trono classico è scosso da nuove discussioni! Scopriamo insieme cosa è successo nella registrazione odierna!

Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina Zago dice addio al programma ed esce con un cavaliere

Le Anticipazioni delle registrazioni di oggi, martedì 7 ottobre, svelano che Sabrina Zago ha abbandonato il programma con il cavaliere Nicola! Un colpo di scena inaspettato, dato che la dama non è mai stata molto fortunata in amore. Il cavaliere in questione, Nicola, non sembra molto convinto della loro uscita, come ha riportato Lorenzo Pugnaloni, tanto che è stata Maria De Filippi ad averlo spronato a "viversi questo momento fuori e vedere, poi, come andrà".

Al centro studio si sono seduti Cinzia Paolini e Mario Lenti, che continuano la loro conoscenza nonostante le critiche. Dalle Anticipazioni sappiamo che il cavaliere ha regalato alla dama un vestito molto simile a uno indossato da Gloria Nicoletti. La presenza di Mario al centro studio ha spinto Gemma Galgani e Magda a intervenire contro il cavaliere per criticarlo! Magda e Sebastiano Mignosa continuano la conoscenza e il cavaliere decide anche di non conoscere una nuova dama che voleva scendere per lui. Spazio anche ad Agnese De Pasquale, che ha lasciato intendere di essere ancora interessata a Federico Mastrostefano, che aveva annunciato di chiudere la rottura con la dama nelle scorse registrazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: discussioni nel trono classico!

Spazio anche ai protagonisti del trono classico di Uomini e Donne: le Anticipazioni ci raccontano che Cristiana Anania ha deciso di portare in esterna un nuovo corteggiatore, Simone, dopo che Federico aveva abbandonato lo studio e la tronista l'aveva inseguito. Gli altri corteggiatori non hanno apprezzato il nuovo arrivato e la scelta della tronista, tanto che Ernesto, uno dei corteggiatori, si è rifiutato di ballare con la tronista. Nessun accenno a Flavio Ubirti.

Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, invece, vediamo che Marco è andato in camerino dalla nuova tronista, ma i due hanno litigato tutto il tempo e non sono riusciti a chiarirsi. Così, Sara è uscita in esterna con un nuovo corteggiatore, Andrea.

Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
