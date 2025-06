Uomini e Donne, Morena e Francesco raccontano come stanno vivendo la loro storia d'amore

News VIP

Una delle coppie del trono over di Uomini e Donne, quella formata da Morena e Francesco, ha raccontato come sta vivendo le prime settimane insieme.

Tra le coppie del trono over di questa edizione di Uomini e Donne, una delle ultime a lasciare la trasmissione è stata quella formata da Morena Farfante e Francesco Relli. I due ex protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno deciso di raccontarsi in un'intervista e rivelare come stanno vivendo questo inaspettato sentimento che li ha travolti, portandoli a decidere di abbandonare il programma.

Uomini e Donne, Morena e Francesco si raccontano: ecco come stanno vivendo il loro amore

Morena Farfante è stata una delle dame più chiacchierate del trono over di questa edizione di Uomini e Donne: la dama ha avuto alcune frequentazioni che sono purtroppo naufragate, ma alla fine ha incontrato un cavaliere che è stato in grado di farle battere il cuore. Tra gli uomini del parterre con cui si è relazionata, i più noti sono certamente Mario Cusitore e Alessio Pili Stella. Con quest'ultimo, la conoscenza si è interrotta alle fasi iniziali, a causa delle altre frequentazioni del cavaliere. Con Cusitore, invece, Morena è stata protagonista di diversi momenti accesi al centro studio, anche a causa dell'interesse che l'ex corteggiatore di Ida Platano aveva per Margherita Aiello, sua "rivale" nel parterre e che non ha mancato di lanciare strali contro Morena e Francesco.

Dopo numerose delusioni, tuttavia, nel parterre over è arrivato Francesco e da subito è parsa evidente la chimica tra i due: la dama appariva molto sorridente al suo fianco e i due hanno deciso, nonostante alcune perplessità, di lasciare il dating show insieme e provare a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Intervistati da Casa Lollo, il format di interviste condotto da Lorenzo Pugnaloni, i due ex protagonisti del programma Fascino hanno rivelato come stanno vivendo la loro storia d'amore. Morena ha ammeso che non pensava che tra loro potesse andare così bene e che, anche se nella puntata della loro uscita dal dating show Francesco non si era dichiarato innamorato di lei, ha compreso che la loro relazione doveva procedere per gradi prima di poter comprendere anche sentimenti così grandi: "Sinceramente non me l’aspettavo. Cioè, i presupposti positivi c’erano, però non mi aspettavo di trovare lui in generale, comunque, e di stare comunque così bene. Diciamo che lui, a differenza di altri napoletani, non dice parole tanto per dirle, quindi voleva essere sicuro dei suoi sentimenti di quello che provava prima di dichiararli. Quindi anche la sua “no, non sono innamorato” la sua mancanza in quel momento, diciamo che è stato un modo per dire, non lo sono ancora, quindi è inutile illuderti".

Uomini e Donne, ecco come procede la relazione tra Morena e Francesco

Intervistati da Casa Lollo, Morena e Francesco hanno rivelato di essere molto felici e in merito all'assenza di sentimenti forti del cavaliere, Francesco ha dichiarato che il "no" pronunciato nel programma era un modo per lui di non affrettare il loro sentimento, perché desiderava essere sicuro dell'amore per Morena:

"Io volevo essere sicuro della cosa. Fin quando non sono sicuro, vado con i piedi di pietra, con i piedi di piombo."

Tuttavia, dopo l'uscita dal programma, qualcosa nella loro storia d'amore è cambiata e i due hanno compreso che a legarli c'era qualcosa di forte. Nel suo discorso, Francesco non ha mancato di lanciare qualche frecciatina ad altri ex componenti del parterre, che spesso si dichiaravano perdutamente innamorati un giorno, per poi lasciarsi e dirsene di ogni in un altro, dimostrando quanta poca importanza si desse alla parola amore: "Non mi piace prendere in giro le persone, dire cose che poi non sono bene, capito? Meglio essere sicuro delle cose, dirle quando ci sono effettivamente, non prendere in giro altre persone. Quando stavo in trasmissioni, ogni settimana qualcuno era innamorato di qualcun altro"

