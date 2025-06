Uomini e Donne, Margherita Aiello contro Morena Farfante e Francesco Relli: ecco cosa è successo

News VIP

L'ex dama Margherita Aiello sbotta sui social dopo l'intervista rilasciata da Morena Farfante e Francesco Relli: ecco cosa ha rivelato l'ex dama del parterre over di Uomini e Donne.

Francesco Relli e Morena Farfante sono finiti nel mirino di Margherita Aiello. Il motivo? Le ultime dichiarazioni rilasciate dalla coppia non sono per niente piaciute all'ex dama del parterre over di Uomini e Donne, che è intervenuta sui social lasciandosi andare a un duro sfogo contro i due innamorati.

Morena Farfante e Francesco Relli stuzzicano Margherita Aiello: la dura reazione sui social

Duro scontro a distanza tra Margherita Aiello, Francesco Relli e Morena Farfante. Tutto è nato ieri quando la neo coppia ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni in cui ha parlato di come sta proseguendo la loro relazione lontano dalle telecamere. Durante l'ospitata a Casa Lollo, però, i due innamorati non hanno perso l'occasione di parlare anche di Margherita e togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Se Morena ha ammesso di essere infastidita dal comportamento di Margherita ma di non essersi mai sentita veramente in competizione con lei, Francesco ha deciso di vuotare il sacco e svelare un retroscena inedito circa la sua frequentazione con l'ex dama del popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'uomo ha infatti raccontato che prima di conoscere la sua attuale fidanzata era uscito a cena proprio con la Aiello, ma le cose non erano andate per niente bene:

Avevo lasciato il numero a Morena, che voleva aspettare per prenderlo, per rispondermi altro. Nel frattempo mi è arrivato il numero di Margherita e siamo usciti la sera. Ma un’uscita più pesante di quella non poteva essere. Io parlavo di me, mi aprivo e lei faceva, no vabbè, se vuoi sapere di me fammi domande. Cioè io ti devo fare domande per sapere di te. Poi iniziava a parlare della relazione che aveva avuto con Pierpaolo.

Margherita attacca Francesco e Morena

L'intervista rilasciata da Francesco Relli e Morena Farfante a Casa Lollo non è passata inosservata a Margherita Aiello, che si è scagliata contro la coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Infastidita e stanca di essere tirata sempre in mezzo, l'ex dama del parterre over del dating show di Canale 5 ha deciso di intervenire sui social per dire la verità e chiarire la sua posizione nei confronti dei suoi ormai ex compagni di avventura.

"Strano come certa gente continui a nominarmi per farsi notare, quando io di loro non parlo neanche per sbaglio. Si vece che non avete argomenti di cui parlare" ha sbottato Margherita sui social, che ha poi lanciato una velenosa frecciatina all'ex cavaliere Francesco "Volevo solo dire al rosso malpelo che sì, ricordo quell’abbraccio. Quello che ho RESPINTO. Pur di far parlare di sé, ma chi vi pensa più?".

Non contenta, la Aiello ha aggiunto uno screen prova che mandò direttamente alla sua referente nel dating show di Maria De Filippi subito dopo l’uscita con Relli: "Dimenticavo… la prima cosa che ho fatto appena entrata in camera quella sera è stata questa: (screen messaggio). E qui mi fermo". Arriverà una replica da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere!

