Uomini e Donne, "Marina e Gemma alleate? Non aveva alcun senso": ex dama rompe il silenzio

Un'ex dama del trono over è intervenuta a commentare l'alleanza che si era creata tra Gemma Galgani e Marina nelle ultime settimane del dating show di Uomini e Donne.

Questa edizione di Uomini e Donne ha visto ancora una volta protagonisti diversi personaggi del trono over come Gemma Galgani, volto fisso del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma alla storica dama si sono affiancate altri personaggi. Parliamo di cavalieri come Fabio, Arcangelo, ma anche di dame e rivali di Gemma, come Marina e Cinzia. Quest'ultima, in un'intervista a Lollomagazine ha commenttato l'inaspettata alleanza che si era formata tra Gemma e Marina nelle ultime puntate del dating show.

Uomini e Donne, Cinzia commenta l'alleanza tra Gemma e Marina

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il cavaliere Arcangelo è stato tra i più richiesti della trasmissione, al punto da essere conteso da Gemma Galgani, Cinzia e Marina. In un complicato quadrangolo (che si è poi risolto con una dissoluzione totale), il cavaliere aveva scelto dapprima Marina, scaricando senza tante mezze misure Gemma, ma poi l'ingresso di Cinzia aveva modificato ancora una volta le carte in tavola. Tra un ultimatum di Marina e l'insistenza di Gemma, che non riusciva ad accettare un no, Arcangelo si era poi detto interessato alla sola Cinzia.

Questo aveva spinto, in maniera del tutto inaspettata, Gemma e Marina a diventare alleate: le due dame erano anche scese in studio insieme, decidendo di fare fronte comune contro un uomo che aveva infine snobbato entrambe. La loro amicizia è risultata ancora più assurda se si considera che, solo qualche puntata prima, Gemma e Marina erano quasi arrivate a uno scontro fisico al centro studio e di certo non avevano avuto parole gentili l'una per l'altra.

A commentare, negativamente, questo risvolto che si è avuto nelle ultime puntate del dating show è intervenuta anche Cinzia Paolini, nel corso di un'intervista a LolloMagazine.

Uomini e Donne, Cinzia e il legame tra Gemma e Marina: "Non capisco come..."

Al sito di gossip e tv, Cinzia ha parlato di come procede la sua conoscenza con Antonio e Arcangelo, svelando di aver sentito entrambi e che mentre con il primo c'è una differenza di età che rende impossibile una frequentazione, con il secondo è ancora presto per dire come evolveranno le cose. La dama ha definito Arcangelo "un vero gentiluomo", correttissimo con lei sotto ogni punto di vista e dotato di una gran classe.

Meno positivi sono stati i commenti su Marina e Gemma e sull'alleanza che le aveva unite contro Arcangelo: a detta di Cinzia, infatti, la loro amicizia non aveva alcun fondamento solido per esistere, ma che qualsiasi fosse la loro intenzione, lei non intendeva essere chiamata in causa in una situazione che non la riguardava:

"Sull’unione di Gemma e Marina contro il cavaliere non so rispondere, perché non capisco da cosa nasca e non capisco che strategia possano aver avuto, tantomeno se ci sia stata. Qualunque cosa abbiano deciso di fare io la rispetto, anche perché non ho le carte in mano per poter capire cosa vogliano fare. Insomma, io non c’entro"

