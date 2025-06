Uomini e Donne, come procede la conoscenza di Cinzia e Antonio? Parla la dama

News VIP

Cinzia aggiorna il pubblico di Uomini e Donne sulla sua conoscenza con Antonio. Ecco come procede tra i due protagonisti del trono over.

Sono trascorse poche settimane dalla fine della stagione televisiva di Uomini e Donne e Cinzia Paolini ha deciso di archiviare la conoscenza con Arcangelo, per dedicarsi a quella di Antonio. Ma come procede tra loro? Ecco cosa ha rivelato la dama.

Uomini e Donne, Cinzia sceglie Antonio

Tra le dame più chiacchierate e criticate dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne c’è Cinzia Paolini, finita al centro dei pettegolezzi per la sua conoscenza con Arcangelo. Il cavaliere ha iniziato a frequentare Gemma Galgani, che ha avuto piccolo problemi di salute recentemente, ma mentre la dama torinese si innamorava di lui, il cavaliere preferiva guardarsi intorno e frequentare anche altre donne. Dopo Marina, che ha chiuso non volendo condividerlo con altre nonostante il forte interesse, Arcangelo è uscito con Cinzia e tra loro è scoppiata una chimica fortissima. La dama si è mostrata sin da subito molto presa da questa conoscenza, ma non si è preclusa l’occasione di conoscere anche altri uomini, e così ha lasciato il suo numero ad Antonio, un cavaliere molto vicino a lei geograficamente con il quale è scattata subito una bella intesa.

Mentre in studio Cinzia si è mostrata indecisa tra il continuare la conoscenza con Arcangelo e dedicarsi esclusivamente ad Antonio, dopo che quest’ultimo ha chiesto in modo chiaro di essere messo in condizione di non dividerla con altri. Grazie ad alcuni video che sono circolati sul web dopo la fine di Uomini e Donne, abbiamo scoperto che Cinzia ha scelto Antonio con il quale ha iniziato a programmare anche la sua estate e un viaggio insieme. Ma come procede tra i due protagonisti del trono over?

Uomini e Donne, Cinzia e Antonio stanno ancora insieme?

Cinzia Paolini è senza dubbio una dama dal carattere molto particolare, sicura di sé e schietta, ma anche volenterosa di seguire il proprio istinto senza precludersi nulla. La dama di Uomini e Donne ha fatto storcere il naso per le sue affermazioni durante la frequentazione con Arcangelo, finendo immediatamente nel mirino di Gemma Galgani molto interessata al cavaliere che le ha rifilato un sonoro due di picche. Dopo la fine del programma, Cinzia ha scelto di allontanarsi da Arcangelo e concentrarsi su Antonio, ma come procede la loro conoscenza lontano dalle telecamere?

In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, Cinzia ha ammesso di aver avuto qualche recente discussione con Antonio che le ha fatto sorgere diversi dubbi sulla relazione con il cavaliere. La dama, infatti, ha ammesso di aver capito che alcune cose tra loro potrebbero non essere conciliabili. Ma c’è di più. Cinzia ha ammesso che poco tempo fa ci sono state alcune telefonate con Arcangelo, che ha descritto come un uomo di classe che l’ha sempre trattata bene. Che stia, dunque, lasciando la porta aperta proprio lui? Cinzia ha poi ammesso che al momento non sente di fare coppia fissa con Antonio, che vuole essere troppo presente nella sua vita e la opprime. Infine, la dama ha ammesso di non sapere ancora se tornerà a Uomini e Donne, ma del resto mancano diversi mesi a settembre.

