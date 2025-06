Uomini e Donne, Margherita Aiello avrebbe voltato pagina con un altro cavaliere del trono over: la segnalazione

News VIP

Dopo la fine della sua relazione con Dennis, conosciuto nel parterre di Uomini e Donne, Margherita Aiello avrebbe voltato pagina con un altro cavaliere del trono over. Ecco di chi si tratta!

Margherita Aiello è stata una delle dame del trono over di questa stagione di Uomini e Donne. Poco dopo aver lasciato la trasmissione con Dennis Bongoncelli, conosciuto nel programma tv Fascino, ha rapidamente chiuso la sua storia con il cavaliere. Ma sembra che la dama abbia già voltato pagina con un altro cavaliere del trono over. Ecco l'ultima segnalazione!

Uomini e Donne, Margherita Aiello dopo Dennis ha voltato pagina con un altro cavaliere

In questa edizione di Uomini e Donne, Margherita Aiello si è fatta conoscere per la sua frequentazione con Mario Cusitore, del quale era particolarmente invaghita, ma che non ha poi avuto esito positivo. Nel corso dei mesi, la dama ha conosciuto diversi cavalieri, ma con nessuno di loro è arrivata a coronare il sogno di lasciare la trasmissione sotto una pioggia di petali rossi. Tuttavia, nelle ultime settimane prima della chiusura del programma, Margherita ha conosciuto Dennis e dopo poco i due hanno deciso di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Quella che sembrava una promettente storia d'amore, però, ha avuto breve durata e nel giro di poche settimane, la dama e il cavaliere del trono over hanno deciso di chiudere la loro relazione. Non sono mancate le accuse della dama verso l'ex compagno e una serie di frecciatine, rivelando che Dennis voleva solo costruire una relazione solo di facciata, perché interessato alla visibilità che il titolo di cavaliere di Uomini e Donne gli portava.

Il cavaliere ha replicato, dichiarando che se fosse stato quello il motivo, allora, avrebbe deciso di restare nella trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Tuttavia, per Margherita la faccenda non si poteva concludere così e, infatti, la dama ha rivelato altri retroscena sulla loro rottura: "Le cose si sono incrinate a Verona, durante un weekend in cui mi ha fatta sentire completamente sola, mostrando un comportamento irrispettoso e deludente. Non entrerò nei dettagli per decenza, ma basti dire che se lo facessi, ne uscirebbe con una figura davvero pessima. Decisi di lasciarlo durante il viaggio di ritorno in treno verso Milano". A distanza di poche settimane da questa rottura, però, sembra che Margherita abbia voltato pagina...e con un altro cavaliere del trono over!

Uomini e Donne, l'ultima segnalazione su Margherita Aiello e la nuova fiamma: ecco di chi si tratta

A rivelare la segnalazione è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni: sulla sua pagina Instagram, infatti, Pugnaloni ha riportato la testimonianza di un utente che avrebbe visto Margherita Aiello insieme a un altro cavaliere del trono over insieme a Milazzo, in atteggiamenti molto più che amichevoli:

"Margherita e Gabriele visti a Milazzo in atteggiamenti decisamente poco amichevoli. Loro dicono di essere amici, ma non gli crede nessuno. Quello con la mano tatuata da scheletro, è a Milazzo da lui e diverse persone li hanno visti accoccolati"

Il cavaliere in questione è Gabriele Malgeri, che le fan del dating show ricorderanno per un particolare molto singolare: la mano tatuata con uno scheletro e che era inizialmente sceso per conoscere Agnese. Gabriele era poi rimasto nel parterre over e aveva iniziato a conoscere Serena, una dama scesa per lui. Ed è proprio da lei che arriva una seconda segnalazione, sempre diffusa da Pugnaloni:

"Sono Serena. Quella che Gabriele aveva tenuto in trasmissione per se e che poi appena finita l’ultima puntata è stata ghostata da lui alla stazione senza neanche una parola. Ora finalmente ha tutto un senso. Mi ha preso in giro per settimane. Grazie"

