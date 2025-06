Uomini e Donne, Margherita lancia pesantissime accuse a Dennis: ''Voleva andarci a letto''

News VIP

Margherita Aiello torna a parlare della fine della relazione con Dennis Bogoncelli dopo Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato nelle sue Ig Stories.

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e tutti pensavano che la coppia sarebbe durata, visto il forte sentimento che trapelava durante l’emozionante scelta. Invece, i due protagonisti del trono over si sono già lasciati e ora Margherita replica a tono alle parole di Dennis, lanciando pesanti accuse.

Uomini e Donne, Margherita e Dennis: perché si sono lasciati

In questa stagione televisiva di Uomini e Donne si sono create diverse coppie del trono over, alcune delle quali sembrano sinceramente innamorate e sono tornate anche in studio per parlare della loro relazione. Quando Dennis Bogoncelli ha sorpreso Margherita Aiello con una romantica dichiarazione pubblica, chiedendole di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi come coppia, il pubblico ha pensato che la loro relazione sarebbe durata nel tempo, vedendo entrambi molto presi. Invece, a poche settimane dall’addio al dating show di Canale 5, Margherita e Dennis si sono lasciati. A darne notizia per prima è stata la dama, che ha accusato Dennis di essersi costruito l’immagine del principe azzurro davanti le telecamere, per poi rivelarsi una persona poco interessata e attratta dalla visibilità.

Il cavaliere ha replicato alle accuse social spiegando di aver deciso di chiudere semplicemente per incompatibilità e si è poi giustificato, dichiarando che se avesse voluto ulteriore visibilità avrebbe creato dinamiche molto diverse a Uomini e Donne, mentre il suo percorso è stato lineare e tutto incentrato sulla conoscenza di Aiello. Lei, tuttavia, non ci sta e sbugiarda pubblicamente l’ex fidanzato, lanciando pesanti accuse su Instagram.

Uomini e Donne, Margherita sbugiarda Dennis

La versione dei fatti di Dennis Bogoncelli sulla rottura con Margherita Aiello è stata ricondurre la fine della relazione con la dama di Uomini e Donne a semplice incompatibilità caratteriale. Margherita, tuttavia, non è affatto d’accordo e ha deciso di parlare apertamente nelle sue Ig Stories, lanciando anche pesanti accuse al suo ex fidanzato. La dama, infatti, ha raccontato che subito dopo l’uscita dal programma, Dennis le ripeteva sempre come fosse dispiaciuto che il suo percorso televisivo fosse finito prima del previsto, confessandole di essere andato a Uomini e Donne per diventare famoso, proponendosi per Temptation Island e addirittura come postino di C’è Posta per Te, pretendendo anche di partecipare a serate ed eventi come fosse una star.

“Le cose si sono incrinate a Verona, durante un weekend in cui mi ha fatta sentire completamente sola, mostrando un comportamento irrispettoso e deludente. Non entrerò nei dettagli per decenza, ma basti dire che se lo facessi, ne uscirebbe con una figura davvero pessima. Decisi di lasciarlo durante il viaggio di ritorno in treno verso Milano”.

Questa la spiegazione di Margherita che ha raccontato poi come Dennis l’abbia chiamata il giorno seguente, ammettendo di provare per lei sentimenti e di voler chiarire per non perdere il rapporto, per poi non presentarsi mai a Milano per un confronto. Ma non è tutto. Secondo la dama di Uomini e Donne, infatti, Dennis avrebbe incontrato la sua ex in palestra e “avrebbe voluto andarci a letto sul momento”. Insomma, accuse gravissime alle quali Bogoncelli, per il momento, ancora non ha risposto.

