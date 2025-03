Uomini e Donne, le prime parole di Liane Arias dopo l'eliminazione: "Non sono arrabbiata con Gianmarco, ma..."

News VIP

Liane Arias è stata una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ma il tronista ha deciso di eliminarla. Ecco le prime parole dell'ex corteggiatrice dopo l'eliminazione.

Nelle penultime registrazioni di Uomini e Donne è stato svelato che Gianmarco Steri ha deciso di eliminare Liane Arias, corteggiatrice di origini italo-francesi che sembrava, inizialmente, aver attirato molto l'attenzione del tronista. A distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione dal trono classico del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Liane ha commentato la decisione di Gianmarco e cosa pensa del percorso nel programma tv.

Uomini e Donne, Liane Arias svela cosa pensa della decisione di Gianmarco di eliminarla

Liane Arias si è raccontata ai microfoni di LolloMagazine, svelando cosa pensa della decisione di Gianmarco Steri di eliminarla. Il tronista, infatti, nelle registrazioni delle puntate attualmente in onda, ha preferito portare avanti il suo percorso solo con Francesca, Cristina e Nadia, decidendo di eliminare Liane, poiché la vedeva troppo "bloccata", nonostante avesse un certo trasporto fisico per lei. Con la corteggiatrice italo-francese, Gianmarco era stato in esterna per ben due volte e, sebbene Liane gli avesse raccontato della sua famiglia e si fosse aperta, non è riuscita - a detta del tronista - a lasciarsi andare. Perciò, Gianmarco ha preferito portare avanti il percorso con le altre corteggiatrici, eliminando la 22enne.

A LolloMagazine, Liane ha ammesso che non prova alcuna rabbia verso Gianmarco, ma solo una forte delusione, perché ritiene di non essere stata capita: "Credo di non essere stata capita fino in fondo. Io non sono arrabbiata se Gianmarco ha deciso di intraprendere un altro percorso con altre persone, la vita è fatta di scelte e va bene così. Credo nel destino". La corteggiatrice ha proseguito dichiarando che avrebbe voluto avere un confronto privato con il tronista, ma che non è stato possibile: "Ho chiesto più volte di avere un confronto con lui, ma non mi è stato concesso".

Criticata per la sua giovane età, Liane ha replicato agli haters affermando che la sua età non è mai stata al centro di discussioni, perché sa di essere una persona matura: "Sono stata criticata per la mia età, ma non gli ho dato peso, perché so che ragazza sono e chi mi conosce sa. So quanto posso dare a chi ho accanto". Alla fine, l'ex corteggiatrice ha augurato il meglio a Gianmarco, auspicando che trovi "la serenità con la persona giusta".

Uomini e Donne, le anticipazioni sul trono di Gianmarco Steri: un nuovo bacio per il tronista

Il trono di Gianmarco Steri sta entrando nel vivo: nella puntata di lunedì, 10 marzo, il tronista ha baciato per la prima volta Francesca Polizzi, corteggiatrice con cui sembra avere una forte chimica e intesa.

Purtroppo, per i fan della ship, le Anticipazioni delle prossime registrazioni di Uomini e Donne rivelano che Gianmarco sembra aver preso le distanze da Francesca: la corteggiatrice si aspettava infatti di tornare in esterna con Gianmarco, mentre lui preferisce uscire con Cristina e ammette che è proprio lei il suo prototipo di ragazza. A queste parole, Francesca se ne va e il tronista decide di non seguirla. In studio, nella registrazione di lunedì 10 marzo, Gianmarco ricorda a Francesca che le ha già dato molte dimostrazioni e sembra categorico nel non darle più spiegazioni.

La lontananza tra Gianmarco e Francesca non è stata superata neppure nella registrazione di ieri, martedì 11 marzo, tantotanto che scatta un bacio tra Gianmarco e Cristina. Vedendo l'esterna del bacio, Francesca decide di lasciare lo studio, subito inseguita da Gianmarco. Riusciranno a fare pace?

