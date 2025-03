Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco Steri bacia una corteggiatrice, segnalazione shock su Orlando

News VIP

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, per le puntate presto in onda su Canale 5. Ecco cosa accadrà ai protagonisti del trono over e del trono classico.

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? L’11 marzo 2025 si sono svolte le nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi e le Anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni, hanno rivelato cosa accadrà ai protagonisti del trono over e del trono classico. Mentre Gianmarco Steri bacia una delle sue corteggiatrici, Orlando è al centro delle polemiche per una segnalazione shock che porta il cavaliere a lasciare la trasmissione, poi nuova gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti.

Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Orlando fuori dal programma

Cosa ci aspetta nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Le Anticipazioni delle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi ci rivelano che Orlando sarà al centro delle polemiche a causa di una segnalazione. Già nelle ultime puntate del programma andate in onda su Canale 5, Tina Cipollari ha messo in dubbio la sincerità del cavaliere romano, sottolineando come la mancanza di contatto fisico e di un bacio con Gemma Galgani fossero campanelli d’allarme di un mancato reale interesse. Nelle nuove puntate, in studio arriva una segnalazione su Orlando che sarebbe fidanzato con una donna da ben vent’anni. Gemma e Orlando hanno litigato furiosamente e lei lo ha mandato a quel paese, poi lui chiede di rimanere a corteggiare un’altra dama ma gli viene chiesto di lasciare lo studio.

Continuiamo con i protagonisti del trono over, in particolare con Giuseppe che sfida Gianni Sperti nel ballo una seconda volta, questa volta una gara sui cubi, dopo la quale continua a ritenersi un ballerino migliore dell’opinionista. Nel frattempo, scopriamo che Sabrina Zago ha finalmente voltato pagina e sta uscendo con un cavaliere, una vecchia conoscenza di Uomini e Donne dato che aveva partecipato al programma nel 2018. Durante il racconto dei due, tuttavia, Giuseppe si intromette continuamente nonostante lui stia frequentando un’altra dama. In studio scoppia una pesante discussione con Gianni e Tina con questa nuova dama, che arriva ad accusare la verace opinionista di essere gelosa di lei perché segretamente interessata a Giuseppe.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri bacia Cristina Ferrara

Passiamo alle Anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne con il tronista Gianmarco Steri. Nonostante lo scontro con Francesca Polizzi in studio dopo che lui le ha rimproverato di aver lasciato lo studio, il romano ha preferito portare in esterna Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Con quest’ultima c’è stata un’esterna molto intensa culminata con un bacio. Vedendo la scena, Francesca è uscita di corsa dallo studio e, questa volta, Gianmarco l’ha inseguita.

Concludiamo le registrazioni con il nuovo triangolo formato da Damiano, Morena e Gloria. Il cavaliere è furioso con Morena perché lei non ha più risposto a chiamate e messaggi, e dichiara di provare per lei ancora una forte attrazione, tanto che quando Maria De Filippi gli chiede con chi ballerebbe lui risponde subito Morena. Assistendo alla scena, Gloria si infuria e lascia il centro dello studio per tornare al suo posto, chiedendo al cavaliere di schiarirsi le idee e di corteggiarla se davvero interessato. Infine, Alessio sta uscendo con una nuova dama ma i due dovevano chiarire al centro dello studio alcuni trascorsi, dato che il cavaliere fino al giorno prima del loro appuntamento frequentava anche un’altra dama.

