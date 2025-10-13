Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le esterne in amicizia di Mario Lenti, così il cavaliere sfrutta Gemma! (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 13 ottobre, con una nuova puntata: Mario Lenti ha capito fin troppo bene come sfruttare le debolezze di Gemma Galgani e ha ideato un nuovo format, le esterne in amicizia! Eccola nostra opinione della puntata!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne assistiamo all'ennesimo tentativo di Gemma Galgani di riconquistare Mario Lenti. Ma il cavaliere è interessato solo alla popolarità della dama, anche se Gemma non l'ha ancora realizzato...Il trono classico è in subbuglio per la lite tra Federico e Jakub, corteggiatori di Cristiana.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Lenti e il copione perfetto per sfruttare Gemma Galgani e la sua popolarità!

Mario Lenti ha deciso di riscrivere le regole di Uomini e Donne e dar vita al format delle "esterne in amicizia". Forse il cavaliere pensa di essere in un altro programma, ma di certo anche Gemma Galgani e la sua ostinazione fastidiosa a continuare la frequentazione con Lenti contribuiscono a portare avanti questa farsa. Tina Cipollari e Gianni Sperti non si trattengono dal mettere sulla graticola il cavaliere, dopo che Mario e Gemma sono stati protagonisti di una romantica esterna (ma sempre in amicizia) con tanto di vista su Roma al tramonto. La dama al centro studio appare più stordita del solito e non sembra aver colto che il cavaliere ha deciso di portarla in esterna per scusarsi di averla fatta piangere. Inoltre, come sottolinea molto bene Gianni, Mario Lenti è interessato solo alla popolarità di Gemma come volto del dating show di Canale 5.

In più di un'occasione, infatti, il cavaliere lascia intendere di volerla come "partner" commerciale per una trattoria in Puglia...Anche Maria De Filippi gli sottolinea che non si possono fare esterne in amicizia e che la dama non ha compreso davvero che le chiamate che ci sono state nella settimana precedente all'uscita erano gesti di amicizia e gentilezza. Secondo la conduttrice, infatti, Gemma è convinta che Mario è interessata a lei, ma si sente frenato perché crede che lei abbia già dei sentimenti. Tina interviene e ricorda come Gemma è scoppiata in lacrime in una delle precedenti puntate (e l'opinionista l'ha consolata con un abbraccio) quando Mario ha dichiarato di apprezzarla come donna, ma di non ritenerla la donna adatta a lui. Il cavaliere sostiene ancora che il suo gesto è stato dettato dalla gentilezza e dal tentativo di scusarsi per le lacrime che ha provocato involontariamente.

Magda, ovviamente, non è per nulla felice di questo inaspettato sviluppo e così al centro studio rivela di essere uscita con Sebastiano. Quest'ultimo ha iniziato a corteggiare la dama con...cannoli e fiori, scatenando la reazione di Cinzia Paolini, che aveva frequentato il cavaliere in precedenza e ne ricorda le tecniche seduttive a base di dolci. La presenza di Sebastiano è però anche un colpo per l'orgoglio di Mario Lenti, che non nasconde il fastidio e prova a fare la morale alla dama, appellandosi a emoji di gattini ignorate e l'uso di nomignoli affettuosi. Per tutta risposta Magda decide di ballare con Sebastiano!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico e Jakub ai ferri corti, la reazione di Cristiana

Ancora spazio al trono over con Guido e Federica, che dimostrano di avere l'età di una coppia di adolescenti tra risatine e racconti stucchevoli di balli a mezzanotte al centro studio. Gloria interviene nella conversazione ricordando che il cavaliere però continua a guardarle le storie su whatsapp, anche se Guido dichiara di essere pronto ad archiviarla e di voler avere una frequentazione esclusiva con Federica. Ovviamente, ora che Guido ha deciso di ignorarla, Gloria sembra infastidita dai commenti del cavaliere su quando Federica sia molto più presente di lei e gli fa notare che i complimenti che ha rivolto alla dama sono gli stessi che ha rivolto a lei in passato.

Spazio al trono classico con Cristiana Anania e i suoi dubbi per Jakub: la tronista siciliana è stata talmente presa dall'indagare i reali motivi della presenza del corteggiatore in puntata da aver trascurato gli altri suoi pretendenti. Uno di loro, Federico, si è recato da lei in camerino e le ha ribadito di non essere per nulla contento di stare in panchina a osservare le interazioni con Jakub e che dovrebbe essere chiaro a Cristiana che il corteggiatore è lì solo per visibilità. In studio, i due corteggiatori litigano per il ruolo di maschi alpha della situazione, mentre Cristiana rinfaccia a Federico di aver voluto sfruttare l'esterna in camerino solo per sminuire Jakub, ma che poi non ha dedicato mezzo secondo a lei e al loro rapporto.

