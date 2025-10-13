TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le esterne in amicizia di Mario Lenti, così il cavaliere sfrutta Gemma! (VIDEO)
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le esterne in amicizia di Mario Lenti, così il cavaliere sfrutta Gemma! (VIDEO)

Maria Castaldo

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, lunedì 13 ottobre, con una nuova puntata: Mario Lenti ha capito fin troppo bene come sfruttare le debolezze di Gemma Galgani e ha ideato un nuovo format, le esterne in amicizia! Eccola nostra opinione della puntata!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: le esterne in amicizia di Mario Lenti, così il cavaliere sfrutta Gemma! (VIDEO)

Nella nuova puntata di Uomini e Donne assistiamo all'ennesimo tentativo di Gemma Galgani di riconquistare Mario Lenti. Ma il cavaliere è interessato solo alla popolarità della dama, anche se Gemma non l'ha ancora realizzato...Il trono classico è in subbuglio per la lite tra Federico e Jakub, corteggiatori di Cristiana.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Lenti e il copione perfetto per sfruttare Gemma Galgani e la sua popolarità!

Mario Lenti ha deciso di riscrivere le regole di Uomini e Donne e dar vita al format delle "esterne in amicizia". Forse il cavaliere pensa di essere in un altro programma, ma di certo anche Gemma Galgani e la sua ostinazione fastidiosa a continuare la frequentazione con Lenti contribuiscono a portare avanti questa farsa. Tina Cipollari e Gianni Sperti non si trattengono dal mettere sulla graticola il cavaliere, dopo che Mario e Gemma sono stati protagonisti di una romantica esterna (ma sempre in amicizia) con tanto di vista su Roma al tramonto. La dama al centro studio appare più stordita del solito e non sembra aver colto che il cavaliere ha deciso di portarla in esterna per scusarsi di averla fatta piangere. Inoltre, come sottolinea molto bene Gianni, Mario Lenti è interessato solo alla popolarità di Gemma come volto del dating show di Canale 5.

In più di un'occasione, infatti, il cavaliere lascia intendere di volerla come "partner" commerciale per una trattoria in Puglia...Anche Maria De Filippi gli sottolinea che non si possono fare esterne in amicizia e che la dama non ha compreso davvero che le chiamate che ci sono state nella settimana precedente all'uscita erano gesti di amicizia e gentilezza. Secondo la conduttrice, infatti, Gemma è convinta che Mario è interessata a lei, ma si sente frenato perché crede che lei abbia già dei sentimenti. Tina interviene e ricorda come Gemma è scoppiata in lacrime in una delle precedenti puntate (e l'opinionista l'ha consolata con un abbraccio) quando Mario ha dichiarato di apprezzarla come donna, ma di non ritenerla la donna adatta a lui. Il cavaliere sostiene ancora che il suo gesto è stato dettato dalla gentilezza e dal tentativo di scusarsi per le lacrime che ha provocato involontariamente.

Magda, ovviamente, non è per nulla felice di questo inaspettato sviluppo e così al centro studio rivela di essere uscita con Sebastiano. Quest'ultimo ha iniziato a corteggiare la dama con...cannoli e fiori, scatenando la reazione di Cinzia Paolini, che aveva frequentato il cavaliere in precedenza e ne ricorda le tecniche seduttive a base di dolci. La presenza di Sebastiano è però anche un colpo per l'orgoglio di Mario Lenti, che non nasconde il fastidio e prova a fare la morale alla dama, appellandosi a emoji di gattini ignorate e l'uso di nomignoli affettuosi. Per tutta risposta Magda decide di ballare con Sebastiano!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico e Jakub ai ferri corti, la reazione di Cristiana

Ancora spazio al trono over con Guido e Federica, che dimostrano di avere l'età di una coppia di adolescenti tra risatine e racconti stucchevoli di balli a mezzanotte al centro studio. Gloria interviene nella conversazione ricordando che il cavaliere però continua a guardarle le storie su whatsapp, anche se Guido dichiara di essere pronto ad archiviarla e di voler avere una frequentazione esclusiva con Federica. Ovviamente, ora che Guido ha deciso di ignorarla, Gloria sembra infastidita dai commenti del cavaliere su quando Federica sia molto più presente di lei e gli fa notare che i complimenti che ha rivolto alla dama sono gli stessi che ha rivolto a lei in passato.

Spazio al trono classico con Cristiana Anania e i suoi dubbi per Jakub: la tronista siciliana è stata talmente presa dall'indagare i reali motivi della presenza del corteggiatore in puntata da aver trascurato gli altri suoi pretendenti. Uno di loro, Federico, si è recato da lei in camerino e le ha ribadito di non essere per nulla contento di stare in panchina a osservare le interazioni con Jakub e che dovrebbe essere chiaro a Cristiana che il corteggiatore è lì solo per visibilità. In studio, i due corteggiatori litigano per il ruolo di maschi alpha della situazione, mentre Cristiana rinfaccia a Federico di aver voluto sfruttare l'esterna in camerino solo per sminuire Jakub, ma che poi non ha dedicato mezzo secondo a lei e al loro rapporto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."
news VIP Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."
Blanca 3, stasera su Rai 1 la terza puntata della serie crime con Maria Chiara Giannetta: it's raining men!
anticipazioni TV Blanca 3, stasera su Rai 1 la terza puntata della serie crime con Maria Chiara Giannetta: it's raining men!
Grande Fratello, Stefania Orlando vuota il sacco: "Helena e Javier sono innamorati. Mi sono pentita di..."
news VIP Grande Fratello, Stefania Orlando vuota il sacco: "Helena e Javier sono innamorati. Mi sono pentita di..."
La Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2025: Cruz insulta e umilia Manuel!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2025: Cruz insulta e umilia Manuel!
La forza di una donna Anticipazioni 14 ottobre 2025: Yeliz preoccupata per Ceyda. Che cosa le succede?
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 14 ottobre 2025: Yeliz preoccupata per Ceyda. Che cosa le succede?
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 14 ottobre 2025: Un nefasto presagio si avvera, Adelaide è distrutta!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 14 ottobre 2025: Un nefasto presagio si avvera, Adelaide è distrutta!
Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: è nato Leonardo Maria
news VIP Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: è nato Leonardo Maria
Forbidden Fruit Anticipazioni 14 ottobre 2025: Yildiz e Kemal si vedono di nascosto!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 14 ottobre 2025: Yildiz e Kemal si vedono di nascosto!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV