Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari consola Gemma Galgani...con un abbraccio!

Oggi, giovedì 9 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e il pubblico ha assistito all'abbraccio consolatorio di Tina Cipollari per Gemma Galgani!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5 assistiamo all'ennesimo due di picche di Gemma Galgani. Dopo aver insultato Mario Lenti, accusandolo di avere "una pancia che sembra un'anguria", la storica dama del trono over chiede scusa, sperando forse di rientrare nelle grazie del cavaliere. Ma Mario la lascia in panchina e preferisce portare avanti la conoscenza con altre dame. Meno male che c'è Tina Cipollari! Non solo l'opinionista difende Gemma...ma le due si abbracciano nel dietro le quinte! Spazio anche ad Agnese e Federico, che iniziano a frequentarsi in esclusiva. Cristiana si conferma una red flag e arriva a compiere un gesto molto discutibile nei confronti di Jakub.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari consola Gemma Galgani e scatta l'abbraccio tra le storiche rivali!

Ogni puntata di Uomini e Donne che si apre con una Gemma Galgani in lacrime è una puntata che sa di casa: il pianto della dama ci viene mostrato nei fuori onda della precedente puntata e anche in studio. Lo storico volto del dating show di Canale 5 si presenta a Mario Lenti di bianco vestita e pronta alla sua penitenza. Chiede scusa al cavaliere con voce rotta e implora comprensione e anche una seconda possibilità. Ma il cavaliere è di gran lunga più furbo e dopo averla sfruttata a dovere, per guadagnarsi il centro studio, è pronto a lasciarla in panchina e godersi la popolarità. Maria De Filippi gli fa notare che con alcune sue affermazioni non fa che alimentare le speranze della dama e che sarebbe meglio chiudere la loro conoscenza senza infierire ulteriormente. Meno comprensiva è Tina Cipollari, che come spesso accade difende la dama in queste circostanze, e si rivolge a Mario ricordandogli di non essere certo Marlon Brando, ma un comune mortale e che ha capito fin troppo bene il suo gioco. Ma il vero colpo di sscena è quando Gemma si lascia andare a un lungo abbraccio con Tina nel dietro le quinte della trasmissione! L'opinionista l'ha soccorsa dopo un ballo consolatorio con Mario e la dama ha iniziato a piangere come una fontana.

Spazio a Rosanna Siino, Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale. Triangolo più incoerente non s'era mai visto ancora in questa edizione. Federico la sta buttando in caciara, come si suol dire, prendendo impegni con Agnese e Rosanna, ma cancellando all'ultimo con la dama siciliana per trascorrere più trempo con Agnese. Di fronte a questa scelta, Rosanna decide di chiudere con Federico, ma non senza aver detto la sua al centro studio contro il cavaliere e la dama rivale. Agnese, che avrebbe dovuto conoscere anche Roberto, gli dà il benservito e preferisce uscire con Federico, tipico esempio di "malessere" che le regalerà l'ennesimo cuore infranto.

Uomini e Donne: Cristiana e Jakub, che presupposti orribili per una storia!

Il trono classico riparte da Jakub e Cristiana: la tronista continua a non avere fiducia nel corteggiatore e lo porta in esterna per "metterlo alla prova". In una precedente puntata, Cristiana l'aveva accusato di cercare costantemente la telecamera e anche fuori dal programma di Canale 5 sui social di ammiccare alle followers per farsi contattare. L'esterna è un concentrato di red flag rosso fiammanti, perché Cristiana arriva a chiedergli di vedere il telefono per controllarlo. Non soltanto è un comportamento assurdo, ma forse Cristiana non ha capito di essere a Uomini e Donne e non a Quarto Grado. Imbarazzante davvero!In studio, Jakub arriva molto stizzito, ma Cristiana continua a sostenere la sua tesi, portando avanti altre prove e giustificando la sua richiesta di vedere il telefono.

La tronista, inoltre, è convinta che Jakub ha cancellato qualcosa dal telefono, prima di darglielo. Il corteggiatore però ribadisce il vero problema: tra loro non c'è alcuna fiducia e metterlo alla prova non aiuta certo a costruire tra loro un legame. Nonostante il discorso del corteggiatore fili, sia Gianni Sperti sia Maria De Filippi si schierano dalla parte di Cristiana quando la tronista cerca di scoprire se, andando avanti nella loro conoscenza ed eventualmente fuori, Jakub sarebbe disposto a rinunciare a storie e sponsorizzazioni. Quando il corteggiatore non risponde, per la tronista è chiaro che non lo farà. Una situazione simile si era verificata anche tra Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici e tutti sappiamo l'epilogo di quel trono...

