Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Guido immaturo all'inverosimile, la strategia per infastidire Gloria (VIDEO)

Oggi, venerdì 10 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: Guido si è reso protagonista di alcuni momenti che ne sottolineano l'immaturità e il tentativo di infastidire Gloria e vendicarsi della loro rottura.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 10 ottobre su Canale 5, Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale sono ancora al centro delle dinamiche. L'interesse di Guido per Gloria è già rapidamente scemato, visto che il cavaliere ha iniziato una conoscenza con un'altra dama. Tuttavia, con un comportamento molto immaturo, Guido non manca di lanciare frecciatine contro l'ex. Sabrina Zago, invece, ha un'inaspettata presa di coscienza e annuncia che da questo momento in poi non rincorrerà più nessuno! Intanto nel trono classico Flavio Ubirti sembra trovare maggiore intesa con Nicole, provocando il fastidio di Sara e Martina...

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Guido immaturo all'inverosimile, frecciatine e dispetti a Gloria si sprecano

Federico Mastrostefano ha deciso che prima di impegnarsi con una donna deve conoscere mezzo parterre e sembra più interessato a conquistare quante più dame possibili che a concentrarsi su Agnese De Pasquale. Quest'ultima, intanto, ha gongolato felice per aver tolto dalla gara Rosanna Siino, che non sopporta per nulla, come le fa notare anche Maria De Filippi, ma non ha fatto i conti con la natura volatile del suo cavaliere. Federico, infatti, ammette di essere interessato anche a Barbara De Santi e anche la dama non nega che un'uscita con Mastrostefano non sarebbe poi una cattiva idea. Cara Agnese, forse era meglio non mettere in panchina Roberto per Federico...Si passa ad Alessio Pili Stella, per il quale scendono ben due potenziali dame, che sono state attratte dalla natura dolce e paziente del cavaliere. Viene da chiedersi se non abbiano confuso Alessio con qualcun altro, ma tant'è! II cavaliere accetta di conoscerne una, Daniela. Quanto ci metterà prima di sedersi al centro studio a sbraitare per qualche dettaglio che non gli è piaciuto?

Spazio anche a Guido: il cavaliere era tornato nel programma perché innamorato di Gloria e desideroso di attendere un suo cenno per poterla riconquistare. La dama gli aveva detto chiaro e tondo di non essere interessata, ma Guido aveva deciso di restare a Uomini e Donne per riconquistarla. E la strategia migliore per riconquistare una donna è quella di..uscire con un'altra. La dama in questione è Federica e sembra che Guido abbia deciso di uscirci più per dimostrare a Gloria e al resto del parterre di non essere stato parcheggiato inutilmente sulla sedia, ma di essere ancora desiderabile. Per tutto il tempo Guido non fa che sminuire i presunti sentimenti per Gloria e litiga con Sabrina, ma nel frattempo rimarca di aver dato dei baci importanti con Federica e risponde anche al suo posto quando Maria De Filippi le chiede come sia andata la serata. Il cavaliere si spinge anche a baciare appassionatamente Federica durante un ballo e interrogato dalla conduttrice del dating show si mostra gongolante ancora una volta, ma è evidente che il suo obiettivo sia colpire Gloria.

Questa edizione potrebbe regalare gioie a Sabrina Zago: la dama ha accettato di conoscere Enrico, che è arrivato per lei nelle scorse puntate, e ammette che dopo le batoste sentimentali (veramente tante, aggiungiamo noi) ha deciso di lasciarsi corteggiare dai cavalieri del parterre. Speriamo sia la volta buona per Sabrina, che rischia di diventare la nuova Gemma Galgani di questo passo...

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Flavio porta in esterna Nicole: Martina e Sara all'attacco

Arriva la volta del trono classico e assistiamo all'esterna tra Flavio e Nicole: si tratta della prima uscita tra i due e Nicole rivela che se non l'avesse portata in esterna sarebbe andata via. Dopo Sara e il suo show, la corteggiatrice è una boccata d'aria fresca e anche il tronista sembra più a suo agio con lei, forse, anche più di Martina. In studio Flavio ammette di aver avvertito un'intensità diversa nell'esterna con Nicole e che è l'esterna che ha preferito di più tra le prime che ha fatto. Le sue parole scatenano il fastidio di Martina, che solo una puntata fa si era scontrata con Sara, e ora si sente sminuita.

Immancabile è anche il commento di Sara, che sminuisce l'esterna di Flavio, ribadendo che sarebbe meglio se lui fosse sincero e ametta che esteticamente Nicole è la corteggiatrice che gli piace di più. Sara prosegue ricordando al tronista che se lui proseguirà così non continuerà a conoscerla. La sua attenzione si rivolge poi a Martina e chiede alla rivale perché ha visitato il suo profilo Instagram e le sue stories, visto che non sono certo amiche...Il suo show piace molto a Maria De Filippi e allo studio che non trattiene le risate alle uscite della corteggiatrice romana ed è oramai chiaro che più che al tronista Sara stia puntando al trono.

