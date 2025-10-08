Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara continua lo show, ma Martina la smaschera: "Avere carattere è altro"

News VIP

Oggi, mercoledì 8 ottobre, Uomini e Donne è tornato in onda con una nuova puntata: oltre all'addio tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, assistiamo alla nuova puntata dello show di Sara Gaudenzi, che ha un copione da seguire e un obiettivo in mente. Il trono classico!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 8 ottobre, continua il confronto tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea al centro studio. Il loro addio è un capitolo finale deprimente, ma la dama ha già manifestato di provare interesse per un altro cavaliere! Agnese De Pasquale continua a essere presa da Federico Mastrostefano, mentre

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: il deprimente addio di Barbara e Ruggiero. La dama ha già voltato pagina!

Che epilogo deprimente quello della storia tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea: quando sono usciti dal programma insieme lo scorso febbraio, pensavamo che la pignola dama avesse trovato davvero l'amore. Con il cavaliere, anche in altre occasioni, aveva dimostrato di aver trovato qualcuno che la capisse e l'amasse. Ma dalle frecciatine che i due si sono lanciati al centro studio (con tutto l'arco), è evidente che di questo grande amore non è rimasto niente. Barbara resta sempre la regina del rancore, particolare che sottolinea anche Ruggiero, e decide di chiudere senza chiudere in maniera cortese. Ruggiero rifiuta l'invito di Maria De Filippi a restare in studio e preferisce lasciare il programma, mentre Barbara ha già ribadito di essere interessata ad Alessio, che la invita a ballare e fa da cupido con Roberto, nuovo volto del parterre maschile, che alla maestra non dispiace poi molto.

Spazio ad Agnese, che anche se non scende al centro studio è protagonista di un acceso confronto con Federico Mastrostefano e Rosanna Siino. Federico ha chiuso con la dama, ma Agnese non ha gettato la spugna e dopo aver predicato bene per diverse puntate, ora razzola malissimo, dando il due di picche al povero Roberto per continuare a inseguire Federico. Sabrina Zago sta frequentando Antonio, ma per lei scende anche Enrico, napoletano esperto di preziosi (vi lasciamo immaginare il commento di Tina Cipollari). La dama però è molto turbata dall'assenza di trasporto fisico che Antonio ha manifestato, negandole il bacio. Il cavaliere si giustifica dicendo di aver alti valori morali e che il bacio è per lui qualcosa di fondamentale. Che tradotto potrebbe anche voler dire che non ha alcun interesse per Sabrina. Quest'ultima, però, non ha ancora imparato la lezione delle sue ultime frequentazioni e continua a portare avanti conoscenze alquanto problematiche. Insomma, continua ad avere una preferenza per i cosiddetti 'malesseri'.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara continua lo show e non nasconde la noia a vedere Sara e Flavio in esterna

Martina, corteggiatrice di Flavio Ubirti, ha organizzato un'esterna romantica per il tronista. Non sfugge l'espressione annoiata di Sara Gaudenzi che non trattiene neppure uno sbadiglio osservando i due su un'amaca abbracciati. Sarebbe stato interessante vedere la faccia di Sara a un eventuale bacio, ma nonostante la vicinanza il tronista e Martina non si lanciano in nessun contatto! Si limitano a sussurrarsi cose senza senso per riempire il silenzio, dondolandosi sull'amaca. Un'esterna romantica, insomma...In studio, Sara continua il suo show, perfettamente smascherata da Martina, che le rinfaccia di non aver costruito nulla di concreto con Flavio. Conoscendo l'epilogo della vicenda, è chiaro che Sara è più interessata a farsi notare nel programma e dalla redazione. Impresa in cui riuscirà molto bene. Commentando l'esterna, Sara rinfaccia al tronista di aver portato la rivale in esterna solo perché "avrebbe cacciato il carattere", ma di questo carattere lei non ha visto traccia. Inoltre, la corteggiatrice non manca di sottolineare la banalità dell'esterna tra Flavio e Martina, che ha giocato facile organizzando un'esterna con loro due su un'amaca.

Sara è un fiume in piena e prosegue a tentare di smontare l'esterna tra Flavio e Martina, ma le sue argomentazioni non reggono (perché non esistono), accusando a vuoto prima il tronista e poi la corteggiatrice. Flavio da parte sua avrebbe potuto difendere Martina e la scelta di non baciarla in esterna, ma peggiora la situazione affermando di non averla baciata perché "mancava l'emozione". Speriamo si svegli prima della fine della stagione!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne